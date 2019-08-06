فئة ليست بالقليلة هي من تتابع يوميا سعر الدولار الأمريكي، فبعد أن كان الاهتمام منحصرا من قِبَل رجال الأعمال والمستثمرين على متابعة سعر الدولار في مصر، انضمت فئة كبيرة في السنوات القليلة الماضية من الشباب الذين يستثمرون أموالهم في البورصات العالمية أو مِمَّن التحقوا بفرص عمل عن طريق الانترنت، لذلك نقدم لكل متابعي سعر العملة الأمريكية هذا المقال الذي سيتم تحديثه يوميا بآخر الأسعار الرسمية من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار الأمريكي في مصر

شهدت العملة الأمريكية تراجعاً غير مسبوقاً خلال منتصف العام الحالي 2019، وفي التعاملات اليومية يتراجع سعر صرف الدولار بالبنوك بمعدل قرش أو قرشين، في حين يظل سعر الدولار مستقرا في السوق السوداء على سعر 16.75جنيه.

ويؤثر التفاوت في أسعار الدولار سواء بالارتفاع أو الإنخفاض بشكل مباشر على أسعار كافة السلع والخدمات.

سعر الدولار الأمريكي اليوم