سعر الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 15/2/2023 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

ارتفعت أسعار الدولار الأمريكي بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء داخل البنك المركزي المصري بواقع 3 قروش، ليسجل سعر بيع العملة الأمريكية 30.623 جنيهًا مصريًا، فيما وصل سعر الشراء إلى قيمة 30.570 جنيهًا مصريًا.

وفيما يلي سوف نقوم بعرض آخر تحديث لأسعار الدولار الأمريكي داخل أشهر البنوك المصرية المختلفة، وهي كالتالي:

البنك سعر شراء الدولار الأمريكي سعر بيع الدولار الأمريكي مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.570 جنيهًا مصريًا. 30.620 جنيهًا مصريًا. بنك كريدي أجريكول 30.520 جنيهًا مصريًا. 30.620 جنيهًا مصريًا. بنك قناة السويس 30.520 جنيهًا مصريًا. 30.620 جنيهًا مصريًا. بنك مصر 30.420 جنيهًا مصريًا. 30.520 جنيهًا مصريًا. بنك التنمية الصناعية 30.420 جنيهًا مصريًا. 30.520 جنيهًا مصريًا. البنك التجاري الدولي 30.520 جنيهًا مصريًا. 30.620 جنيهًا مصريًا. المصرف العربي الدولي 30.520 جنيهًا مصريًا. 30.620 جنيهًا مصريًا. بنك المشرق 30.520 جنيهًا مصريًا. 30.620 جنيهًا مصريًا. البنك الأهلي المصري 30.420 جنيهًا مصريًا. 30.520 جنيهًا مصريًا.

ما هو افضل مكان تبيع له الدولار الأمريكي اليوم

يعتبر مصرف أبو ظبي الإسلامي يمتلك أفضل سعر لتبيع له الدولار الأمريكي اليوم، حيث قد سجل 30.570 جنيهًا للشراء.

ما هو أفضل مكان تشتري منه الدولار الأمريكي اليوم

وجاء البنك الأهلي المصري بأفضل سعر لبيع العملة الأمريكية اليوم، حيث بلغت قيمة البيع داخله 30.520 جنيهًا مصريًا.