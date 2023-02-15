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سعر الدولار اليوم الأربعاء 15/2/2023 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

أشرف السيد

أعلنت كافة البنوك العاملة في مصر عن سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15/2/2023، حيث يمكن من خلال ذلك التقرير التعرف على أعلى سعر، وأقل سعر سجله سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات الجارية الآن في البنوك، خاصة وأن سعر صرف الدولار يهتم به عدد كبير من المواطنين في مصر وخارج مصر، حيث يتوقف عليه أسعار صرف العملات الأخرى في مصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
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ارتفاع طفيف في سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الأحد

تعرف على أعلى سعر وأقل سعر للدولار في البنوك في تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 في أغلب البنوك العاملة في مصر:-

تراوحت أسعار الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري، في البنوك العاملة في مصر، ما بين 30.42 جنيه و 30.57 جنيه للشراء، وما بين 30.52 جنيه و 30.62 جنيه للبيع في أغلب البنوك، ويمكن التعرف على أخر سعر سجله الدولار في البنوك من خلال الجدول التالي:-

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آخر مستجدات سعر الذهب في مصر مساء الخميس 16 فبراير XAU/EGP

البنك سعر الشراء سعر البيع
البنك الأهلي المصري 30.42 جنيه 30.52 جنيه
بنك مصر 30.42 جنيه 30.52 جنيه
البنك المركزي المصري 30.50 جنيه 30.60 جنيه
بنك الإسكندرية 30.52 30.62
البنك التجاري الدولي CIB 30.52 30.62
بنك البركة 30.52 30.62
المصرف المتحد 30.52 30.62
بنك الكويت الوطني 30.52 30.62
مصرف أبوظبي 30.57 30.62

ومن الجدول السابق يتضح أن أعلي سعر يمكن به بيع  الدولار في مصر في البنوك في مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر 30.75 جنيه، بينما أقل سعر يمكن شراء الدولار به من البنوك من البنك الأهلي المصري أو بنك مصر بسعر 30.52 جنيه.

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أشرف السيد

محرر أخبار فى مواقع نجوم مصرية

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