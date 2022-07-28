سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 28 يوليو في البنوك المصرية

سجل الدولار الأمريكي اليوم الخميس 28 يوليو سعر حوالي 18.95 جنيه للبيع، بينما سجل 18.89 جنيهاً للشراء مقابل الجنيه المصري، وذلك حسب آخر سعر تم تحديثه من قبل البنك المركزي في بداية تعاملات اليوم، وسوف نتعرف في السطور القليلة القادمة على سعر الدولار اليوم في معظم البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي

سجل الدولار في صباح اليوم في البنك الأهلي سعر 18.89 جنيه للشراء، وسعر 18.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدولار في بنك مصر نحو 18.89 للشراء، و 18.95 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي القطري QNB

أما عن بنك QNB، فقد سجل الدولار سعر 18.90 جنيهاً للشراء، و 18.96 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سعر الدولار اليوم في بنك CIB هو 18.91 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل بنك كريدي أجريكول سعر مقداره 18.90 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 18.94 جنيه للشراء، و 18.97 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند 18.86 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك SAIB

أما عن بنك SAIB فقد سجل سعر 18.86 جنيه للشراء، وسعر 18.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي

سجل الدولار 18.86 جنيه للشراء، و 18.96 جنيه للبيع.

شهدنا أمس ارتفاع الفائدة الأمريكية ب 75 نقطة، السؤال هنا هو ” ماذا ستكون ردة الفعل على الجنيه المصري؟”، وما هل الإجراءات التي سيتخذها المركزي المصري من أجل المحافظة على استقرار سعر الجنيه؟، هذه الأسئلة سنشهد إجابتها خلال الأيام القادمة، ولكن يتوقع الخبراء أن يرفع المركزي المصري من سعر الفائدة ليطرح شهادات جديدة بنسبة أعلى، لكن كل هذه توقعات.

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أحدث أسعار للدواجن والبيض اليوم الخميس 28 يوليو.

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 18.88 18.96 البنك الأهلي 18.89 18.95 بنك مصر 18.89 18.95 البنك الأهلي القطري QNB 18.90 18.96 البنك التجاري الدولي CIB 18.91 18.97 بنك كريدي أجريكول 18.90 18.97 مصرف أبو ظبي الإسلامي 18.94 18.97 بنك الإسكندرية 18.86 18.96 بنك SAIB 18.86 18.96 البنك العربي الأفريقي 18.86 18.96

هل تتوقع أن يرتفع الدولار أم سينخفض خلال الفترة القادمة؟ ننتظر كافة آرائكم في التعليقات.