سعر الدواجن في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

يعد البيض والدواجن من الأسعار الهامة في هذه الفترة وخاصةً البيض مع دخول المدارس لاستعمالها في الفطار المدرسي للأبناء من قبل ربات المنازل، ويهم أيضاً التجار والمستهلكين الدائمين، لذلك ننشر لكم من خلال موقعنا نجوم مصرية سعر الدواجن والبيض في مصر اليوم الأحد ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢.

أسعار الدواجن اليوم في مصر

سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في مصر اليوم بين 29 و30 جنيها للكيلو.

علاوة على ذلك، تراوحت لحم أمهات الدواجن البيضاء بين 21 و22 جنيها للكيلو.

وسجلت الدواجن البلدي في مصر اليوم الأحد سعر 37 جنيهًا،

بينما سجلت أسعار البط في مصر اليوم سعر 45 جنيها.

علاوة على ذلك، تراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 6 و7 جنيهات.

في غضون ذلك، سجل الكتكوت «ساسو» 5 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر البانية بين 70 إلى 80 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد في مصر

سجل سعر البيض الأبيض في مصر اليوم من 52 جنيها للكرتونة ويصل السعر للمستهلك 55 جنيهًا.

وسعر البيض الأحمر في مصر اليوم سجل 58 جنيهًا للكرتونة، ويصل إلى المستهلك 60 جنيهًا.

علاوة على ذلك، البيض البلدي بين 60 جنيهًا للكرتونة ويصل للمستهلك بـ 65 جنيهًا.

أسعار تهمك اليوم :

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد ٢٠٢٢/٨/٢٨

سعر الذهب في مصر اليوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢.