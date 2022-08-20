سعر الدواجن اليوم السبت في مصر 2022/8/20

تعد أسعار الدواجن ومشتقاتها من أهم الأشياء التي يبحث عنها المصريين يومياً، لأنهم شيء أساسيًا في تحضير الوجبات المختلفة في البيوت المصرية، لذلك نقدم لكم سعر الدواجن اليوم السبت ٢٠/٨/٢٠٢٢.

سعر الدواجن اليوم السبت في مصر

إذ يتراوح سعر الفرخة وزن كيلو جرام بين 38 لـ 45 جنيهًا.

في غضون ذلك وصل سعر الأجنحة إلى نحو 25 لـ30 جنيهًا.

بينما سجل سعر كيلو الأوراك 45 جنيهًا.

وسعر الدبابيس سجل نحو 48 جنيهًا.

بينما سعر الساسو سجل نحو 45 جنيهًا.

وسجل سعر البلدي نحو 40 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي اليوم

علاوة على ذلك، تراوح سعر الأوراك الرومي اليوم السبت ٢٠ أغسطس بين 55 إلى 65 جنيهًا للكيلو.

ووصل سعر الأجنحة الرومي نحو 52 جنيهًا.

بينما بلغ سعر الكبد والقوانص الرومي إلى 67 جنيهًا.

وسجل سعر الفيليه من النوع الرومي نحو 170 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

في غضون ذلك، تراوح سعر الكيلو جرام من البط اليوم بين 55 و65 جنيهًا.

وبلغ سعر البطة المذبوحة وزن 2 كيلو أو أقل بسعر 180 جنيهًا.

فيما بلغ سعر وزن 3 كيلو جرامات نحو 290 جنيهًا.

ووصل سعر صدور بالعظم الطازج نحو 70 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر طبق البانيه بين 70 و80 جنيهًا.

وبلغ سعر طبق الكبدة والقوانص من 50 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

علاوة على ذلك، سجلت أسعار الكتاكيت، اليوم السبت في السوق المحلية، من النوع البلدي بنحو سعر 6.25 جنيه.

بينما سجلت أسعار الكتاكيت من النوع الساسو عمر يوم سعر 5 جنيهات.

وأسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم وصلت نحو سعر 6.25 جنيه

علاوة على ذلك، سجل سعر الكتكوت الفيومي نحو سعر 5 جنيهات.

ووصل سعر الكتكوت البلدي من النوع الهجين نحو سعر 5.5 جنيه.

وبذلك نكون عرضنا لكم كل أسعار الدواجن اليوم ومشتقاتها ويمكنكم معرفة أسعار أخرى من خلال الضغط على ما تريدونها من هنا :

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