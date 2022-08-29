سعر الدرهم الاماراتي في البنوك ليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 أمام الجنيه السوداني

تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه السوداني، مسجلاً أعلى سعر للدرهم 157.08 جنيه وأقل سعر 155.97 جنيه.

جاء ذلك وفق صحيفة “كوش نيوز” السودانية، والتي تقدم خدمة نشر أسعار العملات في بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الاماراتي في بنك أمدرمان الوطني

156.16 جنيه للشراء.

157.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم 156.29 جنيه لشراء النقد..

157.08 جنيه لشراء

التحويل 158.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي السوداني

155.97 جنيه للشراء.

157.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الإسلامي

156.08 جنيه للشراء.

157.25 جنيه للبيع.