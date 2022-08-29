أخبار إقتصادية

سعر الدرهم الاماراتي في البنوك ليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 أمام الجنيه السوداني

حماد ناصر

تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية اليوم الإثنين، حيث بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه السوداني، مسجلاً أعلى سعر للدرهم 157.08 جنيه وأقل سعر 155.97 جنيه.

الجنية الإماراتي مقابل الجنية السوداني في البنوك

جاء ذلك وفق صحيفة “كوش نيوز” السودانية، والتي تقدم خدمة نشر أسعار العملات في بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنية السوداني في البنوك اليوم

سعر الريال السعودي أمام الجنيه السوداني اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022

سعر الدينار الكويتي والدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 16/8/2022 في مصر 

وسجل سعر الدرهم الاماراتي في البنوك كالتالي:

سعر الدرهم الاماراتي في بنك أمدرمان الوطني

156.16 جنيه للشراء.

157.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك الخرطوم 156.29 جنيه لشراء النقد..

157.08 جنيه لشراء

التحويل 158.26 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في البنك الأهلي السوداني

155.97 جنيه للشراء.

157.14 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الاماراتي في بنك فيصل الإسلامي

156.08 جنيه للشراء.

157.25 جنيه للبيع.

حماد ناصر

كاتب وصانع محتوى؛ مهتم بكل جديد في عالم الإعلام الرقمي.


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