سعر الخضروات اليوم 5/9/2023 في الأسواق المصرية

شهدت أسعار الخضروات، اليوم الثلاثاء 5/9/2023، ارتفاعاً طفيف في الأسواق المصرية وسوق العبور حيث سجل سعر كيلو الطماطم من 6 إلى 9جنيهات، وبلغ سعر كيلو البطاطس من 9.5إلى 11 جنيهاً.

وكما سجل سعر كيلو البصل من 14إلى 18جنيهاً، أما عن سعر كيلو الكوسة فبلغ سعره من 8 إلى 12جنيهاً، والباذنجان البلدي من 2 إلى 4.5 جنيه، والباذنجان الرومي من 2 إلى 4 جنيهات.



وبلغ سعر الفلفل الرومي من 7 إلى 11جنيهاً، والفلفل الوان (أحمر- أخضر- البرتقالي) من 15 إلى 31جنيهاً، والفلفل الحامـي الصـوب من سعر 8إلى سعر 12جنيهاً.



وسعر الملوخية من 3جنيهات إلى 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار صوب من 7جنيهات إلى 10جنيهات، والخيار البلدي من سعر 6جنيه إلى سعر 9جنيه، أما عن سعر كيلو البامية فـ سجل من 28 جنيهاً إلى سعر 32 جنيهاً.



وكما بلغ سعر كيلو الثوم من 24 جنيهاً إلى 30 جنيهاً، والخس (الرابطة 3 كيلو) من سعر 3 جنيهات إلى سعر 4 جنيهات، والخس الأحمر من سعر 2 إلى 3 جنيهات، والكرنب حدة 3 كيلو من سعر 2.5 جنيه إلى سعر 3.5 جنيه، والكرنب الأحمر “الواحدة كيلو” 6.5 جنيه.

أما عن عيش الغراب فـ سجلت سعر الكرتونة 2 كيلو 80 جنيهاً، وكما سجل سعر الكيلو الجرجير والكسبرة والشبت والبقدونس من 110 جنيهاً إلى 140 جنيهاً.

وكما سجل سعر البروكلي من 5 جنيهات إلى سعر 8 جنيهات، والفجل الأحمر”الربطة” من سعر 3 جنيهات إلى سعر 4 جنيهات، والقرنبيط “الواحدة 2 كيلو” من سعر 3 جنيهات إلى سعر 4 جنيهات.

وكما سجل كرنب السلطة”الواحدة 2 كيلو” 2.5 جنيه، و قرع العسل “الواحدة 6 كيلو” من سعر 18 جنيهاً إلى سعر 24 جنيهاً، خس الكابوتشي من سعر 3 جنيهات إلى سعر 4جنيهات، والزيتون من 20 إلي 24 جنيهاً.