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سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع
سعر الحديد والأسمنت والجبس

سعر الحديد والأسمنت والجبس شهد استقرار نسبي منذ نهاية عام 2017 الى يومنا هذا و لم يحدث تغير ملاحظ اليوم في سعر الحديد في تسليم المصنع وكذلك أسعار المستهلك في وجه بحري وقبلي خلال الفترة الأخيرة وكان سعر الحديد والأسمنت شهد في العام الماضي حالة من التذبذب والشد والجذب وعدم الاستقرار خاصة بعد اتخاذ البنك المركزي قرارا بتعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع كبير في سعر الأسمنت والحديد كما أدى القرار الى زيادة الأسعار في جميع السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن ويدخل في ذلك أيضا الأجهزة الكهربائية  وقد جاء قرار البنك المركزي بتعويم الجنية بسبب االحالة الاقتصادية ومع بداية العام الجديد 2018 استقرارت الأسعار بسبب استقرار سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر.

سعر الحديد في مصر اليوم
سعر الحديد في مصر اليوم

 

ومن بين الأسباب التي ساعدت على ارتفاع سعر الحديد في مصر هو ارتفاع أسعار البليت في العالم حيث يعتبر هو المكون الأساسي والرئيسي في تصنيع الحديد وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت وقف ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الحديد على الرغم من وجود  مرحلة من مراحل إنتاج الحديد تحتاج إلى الغاز مما أدى إلى اضطرار الشركات المصنعة للحديد للاستيراد  من الخارج بالدولار.

سعر الأسمنت اليوم في مصر.

سعر الاسمنت اليوم
سعر الاسمنت اليوم

 

يعد الأسمنت من مواد البناء الأساسية المستخدمة في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانات والعديد من الإستخدامات المتنوعة يمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

أسعار الأسمنت المخلوط.

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
لافارج للأسمنت سقارة
الأهرام
اسمنت سيناء النخيل 710 جنيه 715 جنيه
الشركة القومية للأسمنت التوفير
أسمنت حلوان الواحة 710 جنيه 715 جنيه
العامرية انترسمنت أبو صير

سعر الجبس في مصر اليوم.

سعر الحديد والأسمنت والجبس في مصر الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع

 

يعد الجبس من الخامات المتوفرة بكثرة  وهو أكثر المعدن الكبريتي المنتشر في الطبيعة ويدخل في العديد من الإستخدامات المختلفة  مثل البناء ويصمم منه أشكال “فرم جبس” كما يستخدم في تثبيت العظام المكسورة وأيضا في طباشر السبورات، والكثير من الإستخدامات المتعددة ويمكنك التعرف معنا على آخر متغيرات الأسعار في الأسواق المصرية من خلال هذا الجدول.

اسم الشركة اسم المنتج أقل سعر أعلى سعر
جبسينا سيناء 880 جنيه 900 جنيه
القومية القومية
البلاح إكسبريس 820 جنيه 820 جنيه
العامرية العامرية 795 جنيه 795 جنيه
السويس السويس 805 جنيه 805 جنيه
الدوليه الدولية 735 جنيه 745 جنيه
نجوم سيناء المعمار 790 جنيه 790 جنيه
سيناء للجبس نجمة سيناء
سيناء للجبس جوهرة سيناء
سيناء للجبس زهرة سيناء
سيناء للجبس نور سيناء
رواد سيناء الرواد
النجوم النجوم
الإتحاد الإتحاد
المدينة المدينة

 

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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