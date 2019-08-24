أسعار الحديد المسلح “التسليح” سعر الأسمنت | “سعر الطن” اليوم السبت 24 أغسطس بالسوق المحلي وتوقعات أسعار جميع مواد البناء

أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم في مصر يشغل بال الكثيرين، لما له من تأثير مباشر على أسعار الوحدات السكنية، وكذلك على تكلفة البناء في الوقت الحالي، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير اليومي المفصل، سنتابع تحركات أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت في مصر، وكذلك التوقعات المستقبلية لأسعار الأسمنت وحديد التسليح، وسيكون ذلك بشكل كامل ودقيق، وهذا التقرير الشامل سننشر من خلاله أسعار جميع الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت وحديد التسليح في مصر.

كذلك نعرض من خلال هذا التقرير أسعار جميع مصانع الأسمنت في مصر ومن أشهر العلامات التجارية، أسمنت النهضة، أسمنت أسيوط المهندس، أسمنت أسيوط الفهد، أسمنت الشركة العربية وأسمنت الصخرة.

نقدم لكم بصفة دورية آخر التحديثات ومراجعة يومية، وكذلك البيانات الخاصة بأسعار الحديد والأسمنت في مصر بجميع الشركات والمصانع بدقة، وذلك حرصاً توقير الوقت والجهد في البحث عن الأسعار الحقيقية لمواد البناء من حديد وأسمنت.

فقد لاحظنا عدم دقة المواقع التي تقوم بنشر أسعار الحديد والأسمنت، حيث لاحظنا عشوائية كبيرة وعدم تدقيق من خلال هذه المواقع، وحقاً على متابعينا رصد أسعار الحديد والأسمنت الحقيقية بشكل دقيق ويومي وشامل لأول مرة.

أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم في مصر والتوقعات المستقبلية لأسعار الحديد والأسمنت

تشير التوقعات أسعار الحديد والأسمنت سوف تشهد خلال الفترة القادمة بعض الانخفاضات النسبية في الأسعار، ويرجع ذلك لانخفاض الطلب عليها بعدما أصبحت الأسعار خارج مقدرة المواطن بشكل مبالغ فيه، هذا وقد صرح مؤخراً المحلل الافتصادي أيمن حامد بأن صناعة مواد البناء من حديد وأسمنت ستشهد ركود تضخمي نسبي، وأضاف حامد أن الركود التضخمي من أسوء أنواع الركود المصحوب بتضخم وارتفاع الأسعار.

كما صرح المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم القابضة محمد مجدي أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة هو نتيجة الزيادات المتتالية في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، الأمر الذي يجعل معظم المستثمرين غير قادرين علي الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما توقع مجدي أن يحدث انخفاضاً في معدل نمو قطاع التشييد والبناء خلال السنوات المقبلة نتيجة لذلك الارتفاع .

سعر الأسمنت اليوم في مصر للمستهلك وأخر الأسعار المعلنة

سجل سعر الأسمنت المسلح 883 جنيه للطن

سجل متوسط سعر طن أسمنت الصخرة 850 جنيهًا

سجل متوسط سعر أسمنت المصري 860 جنيهًا للطن

سجل أسمنت المهندس سجل 873 جنيهًا للطن

سجل سعر أسمنت التعمير سجل 858 جنيهًا للطن.

سجل متوسط سعر أسمنت السويدي 885 جنيهًا

سجل سعر أسمنت طره إلى 873 جنيهًا

سجل أسمنت سيناء 850 جنيهًا

سجل أسمنت حلوان 873 جنيهًا

سجل سعر أسمنت السويس 863 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2255 جنيهًا

سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2280 جنيهًا

سجل سعر سوبر سيناء 2300 جنيهًا

سجل سعر سوبر رويال 2275 جنيهًا

سجل سعر رويال العادة 2255 جنيهًا للطن

سجل سعر الواحة الأبيض بلغ سعره 2300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 773 جنيهًا للطن

سجل أسمنت النخيل 773 جنيهًا للطن

سجل أسمنت الواحة 773 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 880 جنيهًا للطن

سجل أسمنت أسيوط المقاوم 888 جنيهًا للطن

سجل أسمنت السويس سي ووتر 893 جنيهًا للطن

سجل أسمنت السويدي المقاوم 913 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

استقرت أسعار الجبس عند 800 جنيه للطن

سجل جبس القومية 880 جنيهًا للطن

سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن

سجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن

سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن

سجل جبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الشركة المنتج متوسط أسعار الأسمنت اليوم سعر الأسمنت أمس سعر الأسمنت أول أمس العربية للأسمنت المسلح 825 828 828 الشركة العربية للأسمنت النصر 810 810 810 أسمنت أسيوط المهندس 810 810 810 صناعات مواد البناء التعمير 810 810 810 أسمنت أسك المنيا أسيك 813 813 813 أسمنت أسك المنيا حورس 813 813 813 أسمنت النهضة الصخرة 800 800 800 أسمنت وادي النيل المصري 810 810 810 لافارج للأسمنت المخصوص 818 818 818 أسمنت ميدكو أسوان أسوان 800 800 800 أسمنت العريش العسكري 815 815 815 أسمنت العريش العسكري بني سويف 813 813 813 أسمنت سيناء سيناء 813 813 813 الشركة القومية للأسمنت الفاخر 810 810 810 السويس للأسمنت السويس 811 811 811 أسمنت بورتلاند طرة طرة 830 828 830 أسمنت حلوان حلوان 830 828 830 أسمنت شورى شورى 800 800 800 مصر بني سويف مصر بني سويف 838 838 838 أسمنت السويدي السويدي 840 840 840 أسمنت جنوب الوادي جنوب الوادي 808 808 808 مصر للأسمنت قنا المسلة 800 800 800

سعر الحديد اليوم في مصر للمستهلك وأخر أسعار المصانع المعلنة لشهر أغسطس 2019

عبر الجدول التالي نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي

اسم الشركة اسم المنتج أسعار تسليم المصنع سعر تسليم وجه بحري سعر تسليم وجه قبلي شركة حديد عز عز 11890 12000 12150 شركة حديد عز الدخيلة 11890 12000 12150 شركة حديد المصريين المصريين 11780 11900 12050 شركة حديد بشاي بيشاي 11750 11850 12000 شركة حديد العتال العتال 11650 11750 11900 شركة حديد عطية عطية 11600 11700 11850 شركة حديد مصر ستيل مصر ستيل 11575 11700 11850 شركة حديد الجارحي الجارحي 11650 11750 11900 شركة حديد المعادي المعادي 11600 11700 11850 شركة حديد السويس للصلب السويس 11600 11700 11850 مصنع سرحان للصلب سرحان 11550 11650 11800 مصنع قوطة للصلب قوطة 11550 11650 11800 شركة حديد الجيوشي الجيوشي 11600 11650 11800 شركة حديد المراكبي المراكبي 11600 11650 11800 شركة حديد العشري العشري 11600 11700 11850 شركة حديد الكوستيل الكوستيل 11500 11600 11750 شركة حديد عياد عياد 11550 11650 11800 شركة حديد الكومي الكومي 11450 11550 11700 شركة حديد حديدنا حديدنا 11450 11550 11700 شركة طنطا للصلب طنطا 11450 11550 11700 شركة حديد بيانكو بيانكو 11400 11500 11650 شركة حديد عنتر عنتر 11450 11550 11700

وتمثل قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية ، خاصة الدولار عامل مباشر لتحديد أسعار الحديد والأسمنت نظرا لاستيراد مكونات هذه الصناعة خاصة خام البليت والذي هو أهم عنصر من عناصر إنتاج حديد التسليح بمصر.

أسعار الصرف لجميع العملات بالبنك المركزي اليوم

العملة شراء بيع دولار أمريكي​ 16.5447 16.6447 يورو​ 18.3332 18.4490 جنيه استرليني​ 20.1200 20.2367 فرنك سويسري​ 16.8137 16.9222 100 ين ياباني​ 15.5218 15.6200 ريال سعودي​ 4.4115 4.4382 دينار كويتي​ 54.3805 54.7326 درهم إماراتي​ 4.5038 4.5319 اليوان الصيني​ 2.3348 2.3497

ومن الجدير بالذكر ما صرح به رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزينى، حيث صرح: أن 70 % من إنتاج مصانع الحديد والأسمنت بجمهورية مصر العربية موجه في الوقت للمشروعات القومية الضخمة التي تقوم عليها الدولة، وأضاف الزيني في تصريحه: “لولا هذه المشروعات لتوقفت كثير من المصانع عن العمل”.

ويتطلع المواطن للتعرف على آخر أسعار الحديد بالسوق العالمي والسوق المحلى لما له من أهمية كبيرة في البناء والتشييد مما يؤثر على أسعار الوحدات السكنية.