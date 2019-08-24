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أسعار الحديد المسلح “التسليح” سعر الأسمنت | “سعر الطن” اليوم السبت 24 أغسطس بالسوق المحلي وتوقعات أسعار جميع مواد البناء

كتب تامر أمينفي آخر تحديث
أسعار الحديد المسلح “التسليح” سعر الأسمنت | “سعر الطن” اليوم السبت 24 أغسطس بالسوق المحلي وتوقعات أسعار جميع مواد البناء
أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم

أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم في مصر يشغل بال الكثيرين، لما له من تأثير مباشر على أسعار الوحدات السكنية، وكذلك على تكلفة البناء في الوقت الحالي، وسنتابع معكم من خلال هذا التقرير اليومي المفصل، سنتابع تحركات أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت في مصر، وكذلك التوقعات المستقبلية لأسعار الأسمنت وحديد التسليح، وسيكون ذلك بشكل كامل ودقيق، وهذا التقرير الشامل سننشر من خلاله أسعار جميع الشركات والمصانع المنتجة للأسمنت وحديد التسليح في مصر.

  • كذلك نعرض من خلال هذا التقرير أسعار جميع مصانع الأسمنت في مصر ومن أشهر العلامات التجارية، أسمنت النهضة، أسمنت أسيوط المهندس، أسمنت أسيوط الفهد، أسمنت الشركة العربية وأسمنت الصخرة.
  • نقدم لكم  بصفة دورية آخر التحديثات ومراجعة يومية، وكذلك البيانات الخاصة بأسعار الحديد والأسمنت في مصر بجميع الشركات والمصانع بدقة، وذلك حرصاً توقير الوقت والجهد في البحث عن الأسعار الحقيقية لمواد البناء من حديد وأسمنت.
  • فقد لاحظنا عدم دقة المواقع التي تقوم بنشر أسعار الحديد والأسمنت، حيث لاحظنا عشوائية كبيرة وعدم تدقيق من خلال هذه المواقع، وحقاً على متابعينا رصد أسعار الحديد والأسمنت الحقيقية بشكل دقيق ويومي وشامل لأول مرة.
أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم
أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم

 

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أسعار الحديد المسلح سعر الأسمنت اليوم في مصر والتوقعات المستقبلية لأسعار الحديد والأسمنت

تشير التوقعات أسعار الحديد والأسمنت سوف تشهد خلال الفترة القادمة بعض الانخفاضات النسبية في الأسعار، ويرجع ذلك لانخفاض الطلب عليها بعدما أصبحت الأسعار خارج مقدرة المواطن بشكل مبالغ فيه، هذا وقد صرح مؤخراً  المحلل الافتصادي أيمن حامد بأن صناعة مواد البناء من حديد وأسمنت ستشهد ركود تضخمي نسبي، وأضاف حامد أن الركود التضخمي من أسوء أنواع الركود المصحوب بتضخم وارتفاع الأسعار.

كما صرح المحلل المالي ببنك الاستثمار برايم القابضة محمد مجدي أن الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في مصر خلال هذه الفترة هو نتيجة الزيادات المتتالية في ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل كبير، الأمر الذي يجعل معظم المستثمرين غير قادرين علي الاستثمار في القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة، كما توقع مجدي أن يحدث انخفاضاً في معدل نمو قطاع التشييد والبناء خلال السنوات المقبلة نتيجة لذلك الارتفاع .

سعر الأسمنت اليوم في مصر للمستهلك وأخر الأسعار المعلنة

  • سجل سعر الأسمنت المسلح 883 جنيه للطن
  • سجل متوسط سعر طن أسمنت الصخرة 850 جنيهًا
  • سجل متوسط سعر أسمنت المصري 860 جنيهًا للطن
  • سجل أسمنت المهندس سجل 873 جنيهًا للطن
  • سجل سعر أسمنت التعمير سجل 858 جنيهًا للطن.
  • سجل متوسط سعر أسمنت السويدي 885 جنيهًا
  • سجل سعر أسمنت طره إلى 873 جنيهًا
  • سجل أسمنت سيناء 850 جنيهًا
  • سجل أسمنت حلوان 873 جنيهًا
  • سجل سعر أسمنت السويس 863 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض

  • سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2255 جنيهًا
  • سجل سعر الأسمنت الأبيض العادة 2280 جنيهًا
  • سجل سعر سوبر سيناء 2300 جنيهًا
  • سجل سعر سوبر رويال 2275 جنيهًا
  • سجل سعر رويال العادة 2255 جنيهًا للطن
  • سجل سعر الواحة الأبيض بلغ سعره 2300 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المخلوط

  • سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 773 جنيهًا للطن
  • سجل أسمنت النخيل 773 جنيهًا للطن
  • سجل أسمنت الواحة 773 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

  • سجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 880 جنيهًا للطن
  • سجل أسمنت أسيوط المقاوم 888 جنيهًا للطن
  • سجل أسمنت السويس سي ووتر 893 جنيهًا للطن
  • سجل أسمنت السويدي المقاوم 913 جنيهًا للطن.

أسعار الجبس

  • استقرت أسعار الجبس عند 800 جنيه للطن
  • سجل جبس القومية 880 جنيهًا للطن
  • سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن
  • سجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن
  • سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن
  • سجل جبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.
الشركةالمنتجمتوسط أسعار الأسمنت اليومسعر الأسمنت أمسسعر الأسمنت أول أمس
العربية للأسمنتالمسلح825828828
الشركة العربية للأسمنتالنصر810810810
أسمنت أسيوطالمهندس810810810
صناعات مواد البناءالتعمير810810810
أسمنت أسك المنياأسيك813813813
أسمنت أسك المنياحورس813813813
أسمنت النهضةالصخرة800800800
أسمنت وادي النيلالمصري810810810
لافارج للأسمنتالمخصوص818818818
أسمنت ميدكو أسوانأسوان800800800
أسمنت العريشالعسكري815815815
أسمنت العريشالعسكري بني سويف813813813
أسمنت سيناءسيناء813813813
الشركة القومية للأسمنتالفاخر810810810
السويس للأسمنتالسويس811811811
أسمنت بورتلاند طرةطرة830828830
أسمنت حلوانحلوان830828830
أسمنت شورىشورى800800800
مصر بني سويفمصر بني سويف838838838
أسمنت السويديالسويدي840840840
أسمنت جنوب الواديجنوب الوادي808808808
مصر للأسمنت قناالمسلة800800800

سعر الحديد اليوم في مصر للمستهلك وأخر أسعار المصانع المعلنة لشهر أغسطس 2019

عبر الجدول التالي نتابع سعر الحديد اليوم للمستهلك وذلك مقابل الجنيه المصري، والذي يقارب من 13 ألف جنيه في المتوسط، وقد تختلف الأسعار الواردة وفق التاجر وتكاليف نقل الحديد من المصنع، وكانت أسعار حديد التسليح اليوم على النحو التالي

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

وتمثل قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية ، خاصة الدولار عامل مباشر لتحديد أسعار الحديد والأسمنت نظرا لاستيراد مكونات هذه الصناعة خاصة خام البليت والذي هو أهم عنصر من عناصر إنتاج حديد التسليح بمصر.

أسعار الصرف لجميع العملات بالبنك المركزي اليوم

العملةشراءبيع
دولار أمريكي​16.544716.6447
يورو​18.333218.4490
جنيه استرليني​20.120020.2367
فرنك سويسري​16.813716.9222
100 ين ياباني​15.521815.6200
ريال سعودي​4.41154.4382
دينار كويتي​54.380554.7326
درهم إماراتي​4.50384.5319
اليوان الصيني​2.33482.3497

ومن الجدير بالذكر ما صرح به رئيس شعبة مواد البناء في الغرفة التجارية بالقاهرة أحمد الزينى، حيث صرح: أن 70 % من إنتاج مصانع الحديد والأسمنت بجمهورية مصر العربية موجه في الوقت للمشروعات القومية الضخمة التي تقوم عليها الدولة، وأضاف الزيني في تصريحه: “لولا هذه المشروعات لتوقفت كثير من المصانع عن العمل”.

ويتطلع المواطن للتعرف على آخر أسعار الحديد بالسوق العالمي والسوق المحلى لما له من أهمية كبيرة في البناء والتشييد مما يؤثر على أسعار الوحدات السكنية.

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عن الكاتب

تامر أمين

متخصص في الشأن الاقتصادى المحلي والدولي وكذلك الشأن السياسى والعلاقات الدولية وباحث في تاريخ الشعوب والأمم. هوياتى القراءة والإطلاع على كل فروع العلوم المختلفة. مهموم بقضايا مصر والعالم العربي.

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