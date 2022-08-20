سعر الحديد في مصر اليوم السبت 20 أغسطس 2022

يعد سعر الحديد في مصر من أهم الأشياء التي يسأل عنها الأهالي والمقاولين والتجار في مواد البناء المختلفة، حيث يعتبر هو الأعلى سعراً ضمن مواد البناء، لذلك يعد سعر الحديد اليومي من أهم الأخبار الاقتصادية التي تهم عدد كبير من الناس ومن فئات الشعب المختلفة، لذلك نرصد لكم عبر موقعنا نجوم مصرية، سعر الحديد اليوم السبت في مصر 20/8/2022.

سعر الحديد في مصر اليوم 20 أغسطس 2022

سنعرض لكم أسعار الحديد اليوم السبت في مصر حسب كل مصنع بداية من مصنع عز الأكثر إنتاجية في جمهورية مصر العربية مروراً بالمصانع الأخرى.

سعر حديد عز اليوم السبت

يعتبر حديد عز هو المصنع الأكثر إنتاجية في جمهورية مصر العربية، لذلك سعر حديد عز اليوم السبت يهم الكثير من التجار والمقاولين ووصل سعر حديد عز اليوم إلى 17670 جنيهًا للطن الواحد على أن يكون ذلك غير شامل تكاليف النقل “النولون” للمستخدم النهائي.

سعر حديد المصريين اليوم السبت

علاوة على ذلك، واصل سعر حديد التسليح اليوم لمصنع حديد المصريين الارتفاع بمستوياتهحتى وصل إلى مبلغ 17570 جنيهًا للطن الواحد على أن يكون ذلك غير شامل تكاليف النقل “النولون” للمستخدم النهائي.

سعر حديد السويس اليوم السبت

في غضون ذلك، استقرت تعاملات سعر الحديد اليوم السبت في مصر في شركة حديد السويس، ليبلغ الطن قيمة 17570 جنيهًا للطن الواحد على أن يكون ذلك غير شامل تكاليف النقل “النولون” للمستخدم النهائي.

سعر حديد بشاي للصلب اليوم

ولم يتغير سعر الطن الواحد بمصنع حديد بشاي للصلب اليوم السبت في مصر عقب ارتفاع سعره والذي يكون هو الأعلى سعرًا بمصر، وارتفع السعر في الأسبوع الماضي، ويكون بواقع مبلغ 400 جنيه لكي يصل إلى 17900 جنيها للطن الواحد على أن يكون ذلك غير شامل تكاليف النقل “النولون” للمستخدم النهائي .

سعر حديد الجارحي اليوم

علاوة على ذلك، واصل سعر مصنع حديد الجارحي اليوم السبت في مصر بوجوده في حالة من الثبات، وسجل سعر طن الحديد مبلغ 17550 جنيهًا للطن الواحد على أن يكون ذلك غير شامل تكاليف النقل “النولون” للمستخدم النهائي.

وبذلك نكون عرضنا لكم أسعار الحديد في مصر اليوم ولمعرفة باقي الأسعار الخاصة باليوم السبت في مصر في تعاملات أخرى يمكنك معرفتها من خلال الضغط على ما تريده هنا :

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