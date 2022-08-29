سعر الحديد في مصر اليوم الاثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

يعد سعر الحديد من الأسعار التي تهم عدد كبير من المصريين سواء كانوا مستهلكين أو تجار أو أصحاب صنعة، وهو من مواد البناء باهظة الثمن والتي تشغل حيز كبير من تفكير القابلين على البناء، لذلك ننشر لكم سعر الحديد اليوم الاثنين في مصر ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢.

سعر الحديد في مصر اليوم الاثنين 2022/8/29

سعر حديد عز اليوم الاثنين الطن 17.670 جنيهًا، وهو من المصانع الأعلى إنتاجية داخل السوق.

رفع سعر الطن في مصنع بشاي بمقدار 400 جنيه، ليصل إلي 17,900 جنيه.

سجل سعر الطن في حديد السويس، نحو 17.570 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

بينما يجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين في مصر 17.570 جنيهًا.

وسجل مصنع الجارحي سعر طن الحديد سعر 17.550 جنيهًا للطن ورفع بمقدار 250 جنيه.

بينما سجل سعر طن الحديد في مصنع المراكبي 17550 جنيهًا، بعد انخفاضه بمقدار 500 جنيه.

أسعار تهمك :

سعر الذهب في الكويت اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الذهب في الإمارات اليوم 29 أغسطس 2022.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 29 أغسطس 2022.