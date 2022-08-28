سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

يعد سعر الحديد من الأسعار الهامة في المجال الاقتصادي ومجال مواد البناء لارتفاع أسعار الطن ويعتبر هو الأغلى بين مواد البناء المعروفة ويهم كل المصريين، لذلك ننشر لكم من خلال نجوم مصرية سعر الحديد في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022.

أسعار الحديد في مصر اليوم الأحد

سجل سعر الحديد اليوم الأحد في شركة عز 17750 جنيهًا للطن.

بينما سجل سعر حديد بشاي 17600 جنيهًا للطن.

علاوة على ذلك، سجل سعر حديد العتال 17400 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 17500 جنيه للطن.

في غضون ذلك، سجل سعر حديد الكومي اليوم في مصر 15900 جنيه للطن.

سجل سعر الحديد اليوم الأحد في الجيوشي 17300 جنيه للطن.

علاوة على ذلك سجل سعر الحديد في العشري 16000 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد في المعادي 15900 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 15900 جنيه للطن

وسجل حديد الداخلية سعر 17750 جنيهًا للطن،

وسجل سعر حديد المراكبي وعطية 15750 جنيه.

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