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سعر الحديد في مصر للمستهلك بمحافظات وجه بحري وقبلي وأرض المصنع اليوم السبت

كتب أحمد يوسففي آخر تحديث
سعر الحديد في مصر للمستهلك بمحافظات وجه بحري وقبلي وأرض المصنع اليوم السبت
سعر الحديد اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم يعتبر احد الاهتمامات البحثية على محرك جوجل في مصر، حيث يعتبر السكن من الضروريات الأساسية لحياة الإنسان، كما يعتمد على صناعة الحديد والصلب بشكل مباشر قطاع هام في الاقتصاد المصري وهو التشييد والبناء، وسوف نتابع معكم عبر موقعنا نجوم مصرية أخر أخبار سعر الحديد في مصر للمستهلك اليوم، وقد تعرضت أسواق حديد التسليح في السوق المصرية لتقلبات كبيرة، بعد أن شهد ارتفاعاً كبيراً في سعر طن الحديد مع نهايات العام الماضي 2017، وواصل بعدها الارتفاع في بداية العام الحالي ليقارب ويتجاوز السعر مستوى 13 ألف جنيه خلال شهر مارس 2018.

 

سعر الحديد اليوم فى مصر السبت 13 يوليو 2019

نقدم لكم تقرير شامل لمتوسط أسعار الحديد في المصانع المصرية تسليم أرض المصنع، أيضا متوسط سعر التسليم لمحافظات الوجه البحري ومحافظات الوجه القبلي، مع التنويه بأن السعر هو مؤشر استرشادي لمتوسط سوق الحديد، وليس هناك إجبار أو شرط على تاجر حديد التسليح أن يتم البيع والشراء بالأسعار الواردة في هذا الموضوع، حيث كان متوسط سعر الحديد في السوق المصرية اليوم على النحو التالي

اسم الشركةاسم المنتجأسعار تسليم المصنعسعر تسليم وجه بحريسعر تسليم وجه قبلي
شركة حديد عزعز118901200012150
شركة حديد عزالدخيلة118901200012150
شركة حديد المصريينالمصريين117801190012050
شركة حديد بشايبيشاي117501185012000
شركة حديد العتالالعتال116501175011900
شركة حديد عطيةعطية116001170011850
شركة حديد مصر ستيلمصر ستيل115751170011850
شركة حديد الجارحيالجارحي116501175011900
 شركة حديد المعاديالمعادي116001170011850
شركة حديد السويس للصلبالسويس116001170011850
مصنع سرحان للصلبسرحان115501165011800
مصنع قوطة للصلبقوطة115501165011800
شركة حديد الجيوشيالجيوشي116001165011800
شركة حديد المراكبيالمراكبي116001165011800
شركة حديد العشريالعشري116001170011850
شركة حديد الكوستيلالكوستيل115001160011750
شركة حديد عيادعياد115501165011800
شركة حديد الكوميالكومي114501155011700
شركة حديد حديدناحديدنا114501155011700
شركة طنطا للصلبطنطا114501155011700
شركة حديد بيانكوبيانكو114001150011650
شركة حديد عنترعنتر114501155011700

 

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توقعات اسعار الحديد الشهر القادم وهل ينخفض السعر خلال الأيام القادمة

مع الاضطراب في أسواق الحديد طرح الكثير من المواطنين في مصر العديد من الأسئلة المرتبطة بالحديد وأسعاره، منها التساؤل الخاص بتوقعات الخبراء لأسعار الحديد خلال الشهر القادم وهذا التساؤل لا توجد له إجابة نهاية، وذلك بسبب أن سعر الحديد في مصر يدخل في تحديده العديد من المعايير، وأبرزها سعر الخامات مقابل الدولار على المستوى العالمي، وهو الأمر الذي لا يمكن الحكم أو السيطرة عليه، ثاني التساؤلات التي يتم طرحها هل ينخفض سعر الحديد الأيام القادمة في مصر، والإجابة عن هذا السؤال لا يمكن التوقع والجزم بها حتى الآن، مع التنويه أن الحديد قد انخفض بشكل نسبي منتصف شهر أبريل الحالي، فهل يستمر هذا الانخفاض لمنتجات حديد التسليح، هذا ما سوف تجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم
قطاع التشييد يعتمد على صناعة الحديد والأسمنت في مصر

 

توقعات انخفاض سعر الحديد للمستهلك في السوق المصرية

بشرى سارة أعلنها السيد جمال الجارحي رئيس غرفة الصناعات المعدنية بعد انخفاض أسعار البيليت على المستوى الدولي بقيمة 15 دولار لكل طن، حيث توقع الجارحي انخفاض سعر حديد التسليح في مصر للمستهلك خلال الشهر المقبل بقيمة تقارب 250 جنيه مصر لكل طن حديد تسليح أو غيرها من منتجات الحديد، وأشار إلى أن الأزمة الحالية في ارتفاع الأسعار ليس بسبب نقص الإنتاج فمصانع الحديد المصرية تعمل بأقصى طاقة إنتاجية، وأن السبب الحقيقي يرجع إلى ارتفاع أسعار مدخلات إنتاج الحديد عالميا، مما أدى إلى قيام الشركات بعملية تقييم جديدة للتكلفة حتى لا تتعرض لخسارة كبيرة تؤدي إلى توقف مصنع الحديد عن الإنتاج.

 

ارتفاع صادرات مصر من منتجات الحديد والأسمنت

أعلن مجلس التصدير المصري لمواد البناء التقرير الربع سنوي الأول لهذا العام 2018، والذي يستعرض من خلالها إحصائيات التصدير لمنتجات مواد البناء خلال الثلاثة الأشهر الأولي من هذا العام، وكان من أبرز تلك الأرقام زيادة صادرات الحديد المصري بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ قيمة أسعار الحديد الذي تم تصديره 250 مليون دولار، أيضا ارتفعت صادرات مصر من منتجات الأسمنت بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ قيمة سعر الأسمنت الذي تم تصديره 28 مليون دولار أمريكي.

 

تحديث سعر الحديد للمستهلك اليوم

لم يتعرض سوق الحديد في مصر في تعاملات اليوم لأي تغير يذكر سواء ارتفاع أو انخفاض، لتستمر حالة الهدوء في أسعار الحديد للمستهلك منذ نحو الثلاثة أسابيع، بعد أن قررت العديد من المصانع تخفيض أسعار منتجات حديد التسليح، نتيجة انخفاض بعض الأسعار على مقابل الدولار على المستوى الدولي.

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عن الكاتب

أحمد يوسف

كاتب يهتم بالشأن العربي العام سواء كان سياسي أو أقتصادي أو رياضي ...إلخ، توجد العديد من الشخصيات التى تأثرت بها في حياتي ومن أهمهم العالم الدكتور أحمد زويل، أحب مجال الكتابة والتدوين الإلكتروني، لذلك التحقت بالعمل فى واحد من أهم المواقع الإلكترونية الإخبارية نجوم مصرية.