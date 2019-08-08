سعر الحديد اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

تشهد أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت حالة من الاستقرار خلال الوقت الراهن ، ويرغب الكثير من الأشخاص على مختلف الأصعدة سواء المستثمرين ، أو التجار ، أو المقاولين ، أو حتى الأشخاص العادية ، في معرفة معظم التطورات الخاصة بأسعار مواد البناء في الأسواق المصرية ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية يومية تتعلق بأحدث التطورات التي تتطرأ على سوق مواد البناء.
ونقدم لك من خلال الموقع أسعار الحديد الموجود في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر ، وذلك لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، كما يذكر أن هناك مجموعة من العوامل المتعددة التي لها أثر كبير على مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الحديد في السوق ، وتتعلق أسعار الحديد في المرتبة الأولى بأسعار خام البيليت الموجود على المستوى العالمي.
أسعار الحديد اليوم الجمعة 9 أغسطس
- سعر طن شركة حديد عز:
أقل سعر 11.890جنيه ، وأعلى سعر 11900 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد بشاي:
أقل سعر 11830 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العتال:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11850 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد عطيه:
أقل سعر 11800 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المراكبي:
أقل سعر 11740 جنيه ، وأعلى سعر 11750 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المصريين:
أقل سعر 11800 جنيه مصري ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الكومي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11600 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد المعادي:
أقل سعر 11500 جنيه ، وأعلى سعر 11550 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد العشري:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد الجيوشي:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيهمصري.
- سعر طن شركة حديد مصر ستيل:
أقل سعر 11600 جنيه ، وأعلى سعر 11650 جنيه مصري.
- سعر طن شركة حديد سرحان للصلب:
أقل سعر 11550 جنيه ، وأعلى سعر 11800 جنيه مصري.
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