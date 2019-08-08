سعر الحديد اليوم الجمعة 9 أغسطس 2019 في المصانع المصرية

تشهد أسعار مواد البناء من حديد وأسمنت حالة من الاستقرار خلال الوقت الراهن ، ويرغب الكثير من الأشخاص على مختلف الأصعدة سواء المستثمرين ، أو التجار ، أو المقاولين ، أو حتى الأشخاص العادية ، في معرفة معظم التطورات الخاصة بأسعار مواد البناء في الأسواق المصرية ، لذلك نحرص من خلال موقع نجوم مصرية على تقديم تغطية يومية تتعلق بأحدث التطورات التي تتطرأ على سوق مواد البناء.

ونقدم لك من خلال الموقع أسعار الحديد الموجود في مختلف الشركات والمصانع العاملة في مصر ، وذلك لليوم الجمعة الموافق التاسع من شهر أغسطس لعام 2019 ، كما يذكر أن هناك مجموعة من العوامل المتعددة التي لها أثر كبير على مدى ارتفاع أو انخفاض سعر الحديد في السوق ، وتتعلق أسعار الحديد في المرتبة الأولى بأسعار خام البيليت الموجود على المستوى العالمي.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 9 أغسطس