سعر الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في بداية التعاملات ليوم الإثنين 31-10-2022

الدولار الأمريكي يسجل سعر 24.00 جنيها للشراء، 24.10 جنيها للبيع في بداية التعاملات اليومية ليوم الإثنين 31-10-2022، وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

وفي الفقرات التالية سوف نستعرض عليكم تقريرًا تَفْصِيلِيًّا عن أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في لأبناك المصرية

بنك الأهلي القطري:

23.95 للشراء

24.05 جنيها مصريا للبيع

المصرف المتحد:

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد إلى:

24.00 للشراء

24.10 للبيع

بنك الإسكندرية:

23.9 للشراء

24.00 للبيع

بنك قناة السويس:

24.10 للشراء

24.20 للبيع

بنك مصر:

23.80 جنيها للشراء

23.90 جنيها للبيع

بنك البركة:

24.00 جنيها للشراء

24.10 جنيها للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: