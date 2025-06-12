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سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك اليوم الخميس 12/6/2025

آياتي خيري

يهتم عدد كبير من المواطنين المصريين وكذلك المستثمرين بمعرفة أسعار العملات كالدولار الأمريكي والريال السعودي والدينار الكويتي وكذلك الجنيه الإسترليني حيث ارتفع سعر الجنيه الاسترليني خلال تعاملاته أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى بداية اليوم الخميس 12-6-2025،, ليسجل فى البنك المركزي 66.69 جنيه للشراء ،و 66.89 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك الأهلى 67 جنيه للشراء، و 67.36 جنيه للبيع ،

سعر الإسترليني اليوم

وننشر لكم عبر موقعنا” نجوم مصرية “، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني

سعر الإسترليني في البنوك

وجاء سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك خلال التعاملات الصباحية اليوم كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
67 جنيه للشراء
67.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
67 جنيه للشراء.
67.36 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
67.01 جنيه للشراء
67.38 جنيه للبيع
سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
67.03 جنيه للشراء
67.39 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
67 جنيه للشراء.
67.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
66.59 جنيه للشراء
67.14 جنيه للبيع


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عن الكاتب:
آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو

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