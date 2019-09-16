سعر البترول يرتفع 15% بعد هجمات أرامكو

صعدت صباح اليوم أسعار النفط على المستوى العالمى ما يزيد عن 15% وذلك بعد ما شهدته المملكة العربية السعودية السبت الماضى من هجمات على منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو السعودية، حيث زادت العقود الآجلة لخام برنت بما يزيد عن 19% ووصلت إلى سعر 71.95 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى بنسبة 15% لتصل إلى سعر 63.34 دولار للبرميل الواحد.







على الجانب الآخر شهدت أسواق البورصات الخليجية خسائر جماعية فى نهاية تداولات أمس الأحد بعدما تعرضت له شركة أرامكو السعودية والتى تنتج ما يقرب من نصف إنتاج المملكة من النفط، حيث هبطت البورصة السعودية بنسبة 1.05% وتخلت عن مكاسبها العام الجارى، وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.72%، بينما انخفضت بورصة دبى بنسبة 0.64%، وبورصة أبو ظبى هبطت بنسبة 0.44%، كما هبطت بورصة قطر بنسبة 0.64%، وتراجع المؤشر الأول فى الكويت بنسبة 0.26، بينما كانت بورصة مسقط هي الوحيدة التى صعدت بنسبة 0.02%.