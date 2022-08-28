سعر الأسمنت في مصر اليوم الأحد 28 أغسطس 2022

يدخل الأسمنت ضمن مواد البناء، وله استخدامات أخرى في الترميم للمباني والمحارة وغيرها، إذا هو يهم الكثير من المصريين سواء كانوا تجار أو أصحاب الصنعة أو المستهلكين، لذلك ننشر لكم سعر الأسمنت اليوم الأحد في مصر ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢.

أسعار الأسمنت اليوم الأحد ٢٠٢٢/٨/٢٨

سجل أسمنت المسلح في مصر اليوم 1480 جنيهًا في الطن.

علاوة على ذلك سجل أسمنت النصر 1430 جنيهًا للطن.

بينما أسمنت السويس سجل 1420 جنيهًا

وأسمنت قنا سجل في مصر اليوم 1390 جنيهًا.

كما سجل أسمنت السويدي في مصر اليوم 1430 حنيهًا في الطن.

وسجل اليوم الأحد في مصر أسمنت المخصوص 1420 جنيهًا في الطن.

علاوة على ذلك، سجل أسمنت وادي النيل 1410 جنيهًا في الطن.

بينما سجل أسمنت حلون في مصر اليوم 1460 جنيهًا في الطن.

سعر الأسمنت المخلوط

وسجل سعر الأسمنت المخلوط بين 970 إلى 1020 جنيه.

سعر الأسمنت المقاوم

بينما الأسمنت المقاوم بين 1380 و1385 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض

والأسمنت الأبيض بين 2500 إلى 2600 جنيه.

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