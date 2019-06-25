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سعر الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع

كتب ناصر إبراهيمفي آخر تحديث
سعر الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع
سعر الأسمنت في مصر اليوم

سعر الأسمنت في مصر يشهد حالة من الاستقرار بجميع الأسواق المصرية على الرغم من الإنخفاضات المتتالية التي شهدتها مصانع الأسمنت الأيام الماضية بسبب عودة بعض مصانع الأسمنت الى العمل من جديد بعد أن كانت مغلقة مما يزيد من الكميات المطروحة في الأسواق مع قلة الإقبال على الشراء أدت الى انخفاض سعر الأسمنت واستقراره  ويعد الأسمنت من أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمه في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانة والعديد من الإستخدامات المتنوعة ويتنافس الكثير من الشركات على صناعته.

سعر الأسمنت في مصر اليوم.

وللأسمنت أهمية كبيرة حيث يستخدم  في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة وبنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأخرى وقد شهد العام الماضي ارتفاعات متتاليه في سعر الحديد والأسمنت نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد السبب الأول في ارتفاع سعر الأسمنت في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الأمر الذي أدى الى ارتفاع أغلب السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن.

سعر الأسمنت في مصر اليوم
سعر الأسمنت في مصر اليوم

 

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 845 جنيه 850 جنيه
النصر 815 جنيه 815 جنيه
التحرير
أسمنت اسيوط المهندس
الفهد
الصعيد
شركة صناعات مواد البناء التعمير 805 جنيه 810 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 835 جنيه 835 جنيه
حورس 800 جنيه 800 جنيه
أسمنت النهضة النهضة 790 جنيه 795 جنيه
الصخرة 790 جنيه 795 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 805 جنيه 810 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنيه 810 جنيه
الممتاز
أبو الهول
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 790 جنيه 795 جنيه
أسمنت العريش العسكري 820 جنيه 820 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 800 جنيه 800 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر
السويس للأسمنت السويس 800 جنيه 800 جنيه
أسمنت بورتلاند طرة طرة 810 جنيه 810 جنيه
تكنو
أسمنت حلوان حلوان 810 جنيه 810 جنيه
أسمنت شورى شورى
مصر بني سويف مصر بني سويف 820 جنيه 820 جنيه
السويدي السويدي 845 جنيه 850 جنيه
جنوب الوادي جنوب الوادي 800 جنيه 800 جنيه
أسمنت بنى سويف تايتان
مصر للأسمنت قنا المسلة 790 جنيه 790 جنيه
الإسكندرية للأسمت الماكس 875 جنيه 875 جنيه
بلادي
العامرية انترسمنت العامريه عادة 860 جنيه 865 جنيه
البرج 890 جنيه 890 جنيه
الساحل
الدلتا

أسعار الأسمنت الأبيض

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2430 جنيه 2450 جنيه
سوبر سيناء 2420 جنيه 2420 جنيه
رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 2400 جنيه 2400 جنيه
رويال العادة 2380 جنيه 2380 جنيه
أسمنت حلوان المنيا الواحة الأبيض 2350 جنيه 2380 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
لافارج للأسمنت سقارة
الأهرام
اسمنت سيناء النخيل 710 جنيه 715 جنيه
الشركة القومية للأسمنت التوفير
أسمنت حلوان الواحة 710 جنيه 715 جنيه
العامرية انترسمنت أبو صير

أسعار الأسمنت المقاوم

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر
أسمنت أسيوط المقاوم
الفنار
أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر  845 جنيه  845 جنيه
لافارج للأسمنت قاهر البحار  850 جنيه 850 جنيه
السويس للأسمنت السويس سي ووتر 840 جنيه 840 جنيه
السويدي السويدي المقاوم  845 جنيه 850 جنيه

قالت  المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، نهى بكر إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات وأن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.

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عن الكاتب

ناصر إبراهيم

كاتب بموقع نجوم مصرية وموقع كلمة وحاصل على كلية آداب قسم تاريخ والهوايات: تصفح الإنترنت ولعبة الشطرنج

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