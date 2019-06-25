سعر الأسمنت في مصر اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 بجميع المصانع

سعر الأسمنت في مصر يشهد حالة من الاستقرار بجميع الأسواق المصرية على الرغم من الإنخفاضات المتتالية التي شهدتها مصانع الأسمنت الأيام الماضية بسبب عودة بعض مصانع الأسمنت الى العمل من جديد بعد أن كانت مغلقة مما يزيد من الكميات المطروحة في الأسواق مع قلة الإقبال على الشراء أدت الى انخفاض سعر الأسمنت واستقراره ويعد الأسمنت من أحد أهم مواد البناء الأساسية المستخدمه في عملية البناء وإنشاء المباني السكنية والمجمعات المعمارية والخرسانة والعديد من الإستخدامات المتنوعة ويتنافس الكثير من الشركات على صناعته.

سعر الأسمنت في مصر اليوم.

وللأسمنت أهمية كبيرة حيث يستخدم في العديد من الأغراض المختلفة ويتكون من مواد متعددة وبنسب مختلفة لكل نوع ويحتاج في تصنيعه إلى مصادر الطاقة المتجددة كالبترول والطاقة الشمسية والوقود الحفري واستخدام الفحم كوقود بديل وغيرها من المتطلبات الأخرى وقد شهد العام الماضي ارتفاعات متتاليه في سعر الحديد والأسمنت نظرا لارتفاع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري الذي يعد السبب الأول في ارتفاع سعر الأسمنت في مصر خاصة بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف الأمر الذي أدى الى ارتفاع أغلب السلع والمستلزمات المعيشية للمواطن.

أسعار الأسمنت البورتلاندي العادي

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر الشركة العربيه للأسمنت المسلح 845 جنيه 850 جنيه النصر 815 جنيه 815 جنيه التحرير – – أسمنت اسيوط المهندس – – الفهد – – الصعيد – – شركة صناعات مواد البناء التعمير 805 جنيه 810 جنيه أسمنت أسيك المنيا أسيك 835 جنيه 835 جنيه حورس 800 جنيه 800 جنيه أسمنت النهضة النهضة 790 جنيه 795 جنيه الصخرة 790 جنيه 795 جنيه أسمنت وادي النيل المصري 805 جنيه 810 جنيه لافارج للأسمنت المخصوص 805 جنيه 810 جنيه الممتاز – – أبو الهول – – أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 790 جنيه 795 جنيه أسمنت العريش العسكري 820 جنيه 820 جنيه أسمنت سيناء سيناء 800 جنيه 800 جنيه الشركة القومية للأسمنت الفاخر – – السويس للأسمنت السويس 800 جنيه 800 جنيه أسمنت بورتلاند طرة طرة 810 جنيه 810 جنيه تكنو – – أسمنت حلوان حلوان 810 جنيه 810 جنيه أسمنت شورى شورى – – مصر بني سويف مصر بني سويف 820 جنيه 820 جنيه السويدي السويدي 845 جنيه 850 جنيه جنوب الوادي جنوب الوادي 800 جنيه 800 جنيه أسمنت بنى سويف تايتان – – مصر للأسمنت قنا المسلة 790 جنيه 790 جنيه الإسكندرية للأسمت الماكس 875 جنيه 875 جنيه بلادي – – العامرية انترسمنت العامريه عادة 860 جنيه 865 جنيه البرج 890 جنيه 890 جنيه الساحل – – الدلتا – –

أسعار الأسمنت الأبيض

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر سيناء للأسمنت الأبيض الأبيض العادة 2430 جنيه 2450 جنيه سوبر سيناء 2420 جنيه 2420 جنيه رويال المنيا للأسمنت الأبيض سوبر رويال 2400 جنيه 2400 جنيه رويال العادة 2380 جنيه 2380 جنيه أسمنت حلوان المنيا الواحة الأبيض 2350 جنيه 2380 جنيه

أسعار الأسمنت المخلوط

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر لافارج للأسمنت سقارة – – الأهرام – – اسمنت سيناء النخيل 710 جنيه 715 جنيه الشركة القومية للأسمنت التوفير – – أسمنت حلوان الواحة 710 جنيه 715 جنيه العامرية انترسمنت أبو صير – –

أسعار الأسمنت المقاوم

الشركة المنتج أقل سعر أعلى سعر أسمنت أسيوط المقاوم – – الفنار – – أسمنت أسيك المنيا أسيك سي وتر 845 جنيه 845 جنيه لافارج للأسمنت قاهر البحار 850 جنيه 850 جنيه السويس للأسمنت السويس سي ووتر 840 جنيه 840 جنيه السويدي السويدي المقاوم 845 جنيه 850 جنيه

قالت المدير التنفيذى لشعبة منتجى الأسمنت باتحاد الصناعات، نهى بكر إن صناعة الأسمنت يعمل بها ما يقرب من 50 ألفا من العمالة المباشرة و200 ألف من العمالة غير المباشرة، باستثمارات تقدر حجمها بما يفوق 250 مليار جنيه، مشيرة إلى أن نسبة الاستثمار الأجنبى تقدر بنحو 52% من هذه الاستثمارات وأن المصنعين بقطاع الأسمنت يعملون على استخدام نسبة أكبر من الوقود البديل ؛ لخفض فاتورة الطاقة التى تمثل ما بين 50 إلى 60% من مكونات تكلفة الأسمنت.

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