سعر الأسمنت اليوم الاثنين في مصر ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢

من أهم الأسعار في مواد البناء وفي المجال الاقتصادي سعر الأسمنت، لذلك ننشر لكم سعر الأسمنت في مصر اليوم الاثنين ٢٩ أغسطس ٢٠٢٢.

سعر الأسمنت اليوم الاثنين في مصر

سجل سعر أسمنت السويدي 1500 جنيه في الطن.

وسجل سعر أسمنت المخصوص 1480 جنيهًا في الطن.

كما سجل سعر أسمنت وادي النيل 1470 جنيهًا في الطن.

علاوة على ذلك سجل سعر أسمنت حلوان 1490 جنيهًا في الطن.

سعر الأسمنت المخلوط اليوم

وسجل سعر الأسمنت المخلوط بين 1000 إلى 1100 جنيها.

سعر الأسمنت المقاوم

بينما الأسمنت المقاوم بين 1465 و1490 جنيهًا.

سعر الأسمنت الأبيض اليوم

والأسمنت الأبيض بين 2600 إلى 2700 جنيه.

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