سعر اختبار التويفل في مصر للتأهل للوظائف والجامعات الدولية







التويفل تعد من أكثر الشهادات شهرة والتي يسعى الكثير من الطلبة الراغبين في السفر إلى الخارج لتكملة دراستهم الحصول عليها وكذلك الراغب في التقدم على أحد الوظائف والتي تطلب شهادة التويفل؛ ومن المعروف أن الحصول على اختبار التويفل يستدعي دفع رسوم محددة واليوم نوضح لكم سعر اختبار شهادة التويفل في مصر وقت كتابة هذه المقالة,







ماهو اختبار التويفل؟

اختبار التوفل لمن يرغب التحدث باللغة الانجليزية بشكل جيد فعلية أن يحتاز أختبار أربع مهارات من شهادة التوفل وهم( القراءة والاستماع _ التحدث بعد السماع بدون أخطاء_ الكتابة باللغة الانجليزية) وذلك خلال الفصل الدراسي المحدد للدراسة وللتوضيح عن الدراسة والاختبارات لشهادة التويفل في السطور التالية.







أولاً قسم الكتابة Writing

ينقسم قسم الكتابة إلي سؤالين هما:_

السؤال الأول: هو قراءة قطعة باللغة الإنجليزية ثم الاستماع إلي أحد المقاطع الصوتية وتكون الإجابة عبر كتابة ما تم الاستماع إليه الوقت المحدد هو 20 دقيقة.

السؤال الثاني :هو كتابة موضوع باللغة الإنجليزية يحدد مدى الإجادة في استخدام لوحة المفاتيح والترابط بين الأفكار.







ثانياً قسم التحدث Speaking

يحتوي القسم الثاني على 6 أسئلة والوقت المخصص للإجابة عليهم 20 دقيقة.

السؤال الأول: independent Speaking Tasks ويتم الإجابة عنه من خلال أفكار الطالب الشخصية.

السؤال الثاني: integrated Speaking Tasks وهو لقياس مهارة الاستماع لدى الطالب.







ثالثاً قسم القراءة Reading

يحتوي قسم القراءة ما يقرب من 14 سؤال على أن يكون زمن الإجابة هو ساعة أو 60 دقيقة.

قسم الاستماع Listen ٌ

يحتوى قسم الاستماع على 6 مقاطع صوتية من محاضرات سابقة ويقوم الطالب بالإجابة عن الأسئلة في غضون وقت محدد.

سعر اختبار التويفل

تنقسم سعر دخول اختبار التويفل إلى قسمين هما ( رسوم دخول اختبار _ رسوم الحصول على الشهادة).

السعر في المملكة العربية السعودية الجامعة الإلكترونية يتراوح من 700 ريال إلى 10000 ريال.

سعر اختبار التويفل في مصر هو ما يقابل سعر الاختبار في المملكة مع فارق العملة.

ملحوظة السعر متغير بحسب البلد وبحسب ما يقوم المعهد بتحديده سابقاً وهنا الأسعار تقريبية ويلزم التوجه إلى أماكن الاختبار والاستعلام عن السعر وقت طلب الاختبار.