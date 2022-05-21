انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 21-5-2022 بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة

ريم عبد الهادي

شهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً، خاصة بعد الانخفاض الذي شهده الأسبوع الماضي، فمتوقع أن يستمر الذهب في الانخفاض أسبوعاً أخر أو أكثر، حيث وصل الذهب اليوم السبت صباحاً 1190 جنيهاً للجرام وذلك لعيار 24، بينما وصل عيار 21 إلى ما يقارب 1050 جنيهاً، وسعر 890 لعيار 18، بينما بلغ سعر الجنية الذهب 8200 جنية.

سعر الذهب اليوم
المحتويات
مراحل ارتفاعات سوق الذهب في مصر
سعر الذهب اليوم السبت في مصر وأمريكا 21-5-2022
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم في أمريكا

مراحل ارتفاعات سوق الذهب في مصر

شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعات متتالية من وقت لأخر، حيث وصل عيار 24 لسعر 1300 أو ما يقارب منه وذلك منذ أسبوع مضى، لكن بدأ هذا الأسبوع انخفاضاً ملحوظاً وذلك جعل حركة السوق نشطة بعد ركود بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده، ونتيجة لقرار البنك المركزي بزيادة النسبة على العوائد 2% فقد الذهب اليوم ما يقارب 105 جنيهاً لعيار 21، وفقد عيار 18 ما يقارب من 90 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر وأمريكا  21-5-2022

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سعر الذهب اليوم الخميس 26 مايو 2022 في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار الذهب سعر العيار للجرام بالجنية
عيار 24 1190 جنيهاً
عيار 21 1050 جنيهاً
عيار 18 890 جنيهاً
سعر الجنية الذهب 8200 جنيهاً

سعر الذهب اليوم في أمريكا

نوع العيار سعر العيار بالجرام بالدولار
عيار 24 $59.37
عيار 21 $51.95
عيار 18 $44.53
عيار 14 $34.63
سعر الأوقية: $1.846.60

وفيما تقلص سعر الذهب، بين سعر الشراء والبيع في الصاغة وذلك عقب قرار البنك المركزي، مما يؤدي لزيادة في ثقة وانتعاش حركة البيع والشراء، ويرجى العلم بأن حركة الذهب اتجاهها تصاعدي حالياً على المدى المتوسط ولكن أيضاً يرجى الحذر في التعاملات والشراء فالذهب غيره كغيره من العملات بورصة معرضه للصعود أو للهبوط.

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ريم عبد الهادي

شكراً لتشريفكم صفحتي معاكم ريم عبد الهادي
محررة ومدونة في نجوم مصرية وعدة مواقع أيضاً ...
بدأت عملي كباحثة في كتابة الابحاث العلمية ومن ثم انتقلت إلى المساهمة فى إعداد الرسائل العلمية ثم انتقلت للنشاط الإلكتروني ...
اتمنى أن يحوز ما اكتب اعجابكم وأنتقبل نقدكم شكراً ... ريم


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