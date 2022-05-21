انخفاض سعر الذهب اليوم السبت 21-5-2022 بعد قرار البنك المركزي برفع الفائدة

شهد سعر الذهب اليوم تراجعاً ملحوظاً، خاصة بعد الانخفاض الذي شهده الأسبوع الماضي، فمتوقع أن يستمر الذهب في الانخفاض أسبوعاً أخر أو أكثر، حيث وصل الذهب اليوم السبت صباحاً 1190 جنيهاً للجرام وذلك لعيار 24، بينما وصل عيار 21 إلى ما يقارب 1050 جنيهاً، وسعر 890 لعيار 18، بينما بلغ سعر الجنية الذهب 8200 جنية.

مراحل ارتفاعات سوق الذهب في مصر

شهد سوق الذهب في مصر ارتفاعات متتالية من وقت لأخر، حيث وصل عيار 24 لسعر 1300 أو ما يقارب منه وذلك منذ أسبوع مضى، لكن بدأ هذا الأسبوع انخفاضاً ملحوظاً وذلك جعل حركة السوق نشطة بعد ركود بسبب الارتفاع الكبير الذي شهده، ونتيجة لقرار البنك المركزي بزيادة النسبة على العوائد 2% فقد الذهب اليوم ما يقارب 105 جنيهاً لعيار 21، وفقد عيار 18 ما يقارب من 90 جنيهاً.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر وأمريكا 21-5-2022

سعر الذهب اليوم في مصر

عيار الذهب سعر العيار للجرام بالجنية عيار 24 1190 جنيهاً عيار 21 1050 جنيهاً عيار 18 890 جنيهاً سعر الجنية الذهب 8200 جنيهاً

سعر الذهب اليوم في أمريكا

نوع العيار سعر العيار بالجرام بالدولار عيار 24 $59.37 عيار 21 $51.95 عيار 18 $44.53 عيار 14 $34.63 سعر الأوقية: $1.846.60

وفيما تقلص سعر الذهب، بين سعر الشراء والبيع في الصاغة وذلك عقب قرار البنك المركزي، مما يؤدي لزيادة في ثقة وانتعاش حركة البيع والشراء، ويرجى العلم بأن حركة الذهب اتجاهها تصاعدي حالياً على المدى المتوسط ولكن أيضاً يرجى الحذر في التعاملات والشراء فالذهب غيره كغيره من العملات بورصة معرضه للصعود أو للهبوط.