سعر آيفون 11 الجديد وأسعار Iphone pro 11 في الإمارات والسعودية والكويت

ننشر سعر آيفون 11 الجديد وآيفون برو 11 الجديد أيضا وذلك بعد انتهاء مؤتمر أبل 2019 السنوي الذي عُقد منذ قليل في المقر الرئيس للشركة بولاية كاليفورنيا الأمريكية، كم نقدم لكم سعر آيفون 11 الجديد في الإمارات والسعودية والكويت حيث يترقب الجميع في كل العالم الآن طرح الهاتف الجديد لشراء أحدث وأجمل وأروع الهواتف الذكية على الإطلاق وحتى الآن، مؤتمر أبل 2019 السنوي تم طرح من خلاله العديد من المنتجات والخدمات الجديدة.







سعر آيفون 11 الجديد

مزايا آيفون 11 الجديد مذهلة ومبهرة، حيث يأتي بشاشة 6.1 بوصة، ويتم طرحه بستة ألوان مختلفة مبهرة، وهو مزود بكاميرتين في الخلف 12 ميجا بكسل، هاتف Iphone 11 الجديد مزود بأسرع معالج، كما أنه مزود برقاقة A13، البطارية تدوم 11 ساعة.

سعر آيفون 11 الجديد 699 دولار.

السعر في السعودية 2650 ريال سعودي.

السعر في الإمارات 2600 درهم إماراتي.

السعر في الكويت 212 دينار كويتي.









سعر آيفون برو 11 الجديد في السعودية والإمارات والكويت

آيفون برو 11 هو تحفة فنية وكنز تفني حديث ومبهر، ويأتي بتصميم جديد، وبثلاث كاميرات خلفية، ويأتي الهاتف بحجمين شاشة 5.8 بوصة وأخرى 6.5 بوصة، هذا وقد أعلنت شركة أبل أنه يمكن حجز آيفون برو 11 الجديد بداية من يوم الجمعة القادمة سبتمبر 2019.

سعر آيفون برو 11 الجديد الحجم العادي يبدأ من 999 دولار والماكس يبدأ من 1099 دولار.

السعر في السعودية يبدأ من 3750 ريال سعودي.

السعر في الإمارات يبدأ من 3675 درهم إماراتي.

السعر في الكويت يبدأ من 305 دينار كويتي.



