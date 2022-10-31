توقعات بإقتراب توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع سعرالفائدة

قال استراتيجي الاستثمار في المحافظ في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي مايكل ويلسون أن المؤشرات الاقتصادية – مثل انعكاس منحنى العائد بين سندات الخزانة لأجل 10 سنوات و3 أشهر والذي يعد مؤشرا تاريخيا للركود – تدعم جميعها وقف تشديد الفيدرالي الأمريكي لتشديد سياسته النقدية عاجلا، إما بالتوقف المؤقت أو انهائها تماما.

ويلسون يوضح أهمية إجتماع الفيدرالي الامريكي

وأكد ويلسون أن هذا الأمر يجعل اجتماع الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع بالغ الأهمية، حيث ستساعد تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول على معرفة توجهات البنك المركزي، إما استمرار الارتفاع أو التوقف مؤقتا أو حتى الانتهاء تماما.

وعلى الجانب الآخر، توقع بنك الاستثمار السويسري يو بي إس UBS أنه من غير المرجح أن يكون اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم نقطة حاسمة، نظرا للمستوى المرتفع جدا لبيانات التضخم في الولايات المتحدة، حيث يرى استراتيجيو البنك أن الفيدرالي الأمريكي سيواصل رفع الفائدة بقوة حتى تظهر البيانات الرسمية أن التضخم ينحسر.

وأكد يو بي إس أنه حتى بعد توقف الفيدرالي الأمريكي عن رفع الفائدة، فيجب الأخذ بعين الاعتبار أنه سيبقى على المستويات المرتفعة التشديدية لمعدلات الفائدة لبعض الوقت.