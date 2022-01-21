سبب تراجع سعر عملة بتكوين منذ أغسطس الماضي بعد اقتراحات بحظر العملات الرقمية

شهدت الأيام الأخيرة تراجع ملحوظ في أسعار عملة البتكوين العملة العالمية الأولى في العملات الرقمية في جميع انحاء العالم، وذلك بالتزامن مع اقتراب روسيا رسميا حظر العملات الرقمية بكافة أنواعها، حيث شهدت عملة البتكوين سعر اقل من 40 الف دولار خلال تعاملات اليوم الجمعة في العالم، وهو السعر الأقل الذي وصلت اليه العملة الرقمية من شهر أغسطس الماضي، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بتراجع أسعار عملة البتكوين وعلاقة ذلك بقرار روسيا بحظر استخدام العملات الرقمية.

عملة بتكوين تسجل الانخفاض الأكبر منذ أغسطس الماضي

وتعتبر عملة البتكوين هي العملة المشرفة الأكبر في العالم والابرز بين العملات الرقمية بشكلٍ عام، والتي دائما ما تشهد اقبال كبير من قبل الأشخاص في جميع انهاء العالم على شراءها بسبب ارتفاع أسعارها بشكل مستمر، وقد سجلت عملة البتكوين خلال الأيام الأخيرة تراجع كبير بنسبة 6.27%، والتي جاء سعرها منذ منتصف يوم الجمعة الحادي والعشرين من شهر يناير الى نحو 38800 دولار، وهي القيمة الأقل من حيث السعر مقارنة بالأسعار الماضية، وهو اقل سعر تم تسجيله منذ شهر أغسطس الماضي.

سبب تراجع سعر عملة البتكوين المشفرة

وقد جاء التراجع في سعر عملة البتكوين الرقمية المشفرة خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع اعلان البنك المركزي الروسي خلال يوم الخميس قرار بفرض الحظر على استخدام العملات الرقمية وتعدينها، حيث تعتبر روسيا واحدة من اكبر الدول ومواقع تعدين البتكوين في العالم بشكل عام، وبسبب هذا الاقتراح الروسي فنجد أنه بالفعل انخفاض معدل أسعار عملة البتكوين لأقل من 40000 دولار، حيث كانت عملة البتكوين قد انخفضت خلال شهر يناير بنسبة تصل الى 16% حيث انخفضت خلال الثلاث اشهر الماضية بنسبة تصل الى 36%.