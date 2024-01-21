زيادة في رسوم عبور قناة السويس وإنخفاض في حركة الملاحة بها

رَفَعَت مصر رسوم عبور قناة السويس بنسبة 15% وذلك لتعويض إنخفاض معدل الحركة الملاحية بها، والذي بلغ مؤخراً 30% حيث بلغ معدل العبور اليومي بالقناة 49 سفينة/يومياً، وذلك خلال 7 أيام (حتى يوم الأحد الماضي 14 يناير 2024) وذلك مقابل 70 سفينة/يومياً، خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023

يأتي الإنخفاض في حركة الملاحة على إثر هجمات الحوثيين على حركة الشحن القادمة من الهند وشرق آسيا متجهة للبحر المتوسط.

قالت وكالة بلومبرج إن رفع مصر لرسوم عبور القناة، هو بدافع أزمة الدولار التي تعانيها، بالإضافة لإنخفاض حركة الشحن في البحر الأحمر، بسبب صواريخ الحوثيين وطائراتهم المسيرة

شركات (إيه بي مولر ميرسك ــ هاباج-لويد) اللتان تُعدان من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، غيرتا مسارهما الملاحي إلى طريق رأس الرجاء الصالح، بدلاً من قناة السويس، وذلك رغم الكُلفة العالية لطريق رأس الرجاء الصالح.

أوضح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس قد حققت إيرادات بلغت 10.25 مليار دولار خلال عام 2023 ، ولو إستمرت أحوال الملاحة في البحر الأحمر تحت تهديدات الحوثيين، فلابد أن إيرادات رسوم عبور القناة ستنخفض.

وقال الفريق ربيع بأنه لاداعي للقلق من إنخفاض حركة الملاحة في القناة، طالما لم يتعدّ نسبة 50%

تهدد الأزمةُ الحالية في البحر الأحمر، وما تبِعها من رفع رسوم التأمين على الحاويات، وإرتفاع كُلفة الملاحة عبر طريق رأس الرجاء الصالح، وطول زمن الرحلات البحرية، بتعطل سلاسل الإمدادات، وإرتفاع الأسعار في العالم كله.