أعلن صندوق النقد الدولي في اجتماعاته السنوية بمراكش على زيادة حصص التمويل بحلول نهاية السنة الحالية بحسب رئيسة لجنة الصندوق وزيرة المال الإسبانية ناديا كالفينو، وهذه الزيادة ستسهم في تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الدعم اللازم للدول المتضررة.

زيادة حصص التمويل وتعزيز التمثيل الإفريقي في صندوق النقد الدولي

وفي إطار تعزيز التمثيل الإفريقي فقد تم الاتفاق أيضًا على إنشاء مقعد جديد في المجلس التنفيذي لصالح إفريقيا جنوب الصحراء، وسيكون هذا المقعد الثالث للقارة الإفريقية في المجلس التنفيذي وهو تطور هام يعكس التزام صندوق النقد الدولي بتمثيل أكثر توازنًا وعدالة.

وقد تم تحديد لحصص التمويل وفقًا لأداء الدول الاقتصادي وتأثيرها، وتحتل هذه الحصص مكانة هامة في عملية التصويت وفي تحديد قدرة الدول على الحصول على القروض من الصندوق الدولي.

وعلى صعيد آخر فقد أشادت المديرة العامة للصندوق النقد كريستالينا غورغييفا بقرار منح المقعد الإفريقي الجديد مؤكدة أهمية تعزيز الصوت الإفريقي وتمثيله في المنظمة، وقد أعربت عن امتنانها للأعضاء الذين أظهروا التضامن والدعم لهذه الخطوة.

وقد تم تحديد تنفيذ هذا القرار بعد سنة من الآن ويعد هذا التطور خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن والعدالة في هيكلية الصندوق النقد الدولي.

وختمت غورغييفا بتأكيد أهداف الاجتماعات في مراكش حيث تم تعزيز القدرة المالية للصندوق وتوفير المساهمة اللازمة في مواجهة أي صدمات مستقبلية، وأعربت أيضا عن سرورها للتوافق على تعديل الفصل السادس عشر وزيادة الحصص، وأكدت أن هناك خطة واضحة لتغيير حجم تصويت الأعضاء في المستقبل.