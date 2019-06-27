أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بـ زيادة المعاشات 2019 وذلك وفقا للزيادة السنوية، مع العلم أن هذه الزيادة سوف تحديد مبلغها وفقا للمبلغ الحالي للمعاش، حيث يوجد مرتبات قليله حتى الآن فهناك أشخاص يبلغ معاشهم 500 جنيه وأقل من ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية و غلاء المعيشة بشكل عام، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القرار حتى يساعد المواطن البسيط محدود الدخل على التكيف مع زيادة الأسعار الحالية، ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الزيادات الجديدة على معاشات 2019.

وبالفعل وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري علي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15 % وسوف يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه والزيادة سوف تكون 150 جنيه، ويتم صرف هذه الزيادة بداية من شهر يوليو 2019.

زيادة المعاشات 2019 بداية من شهر يوليو بأوامر من الرئيس السيسي

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سوف يتم زيادة المعاش الذي يبلغ 500 جنيه بنسبة 30% مع العلم أن عدد المواطنين الذين يحصلون على هذا المعاش حوالي 2 مليون مواطن مصري، أما من يبلغ معاشه 600 جنيه سوف يتم زيادته بنسبه 20% وبالنسبة لعدد المواطنين المستفيدين من هذه الزيادة حوالي 400 ألف مواطن، وبالنسبة لمن يبلغ معاشه 750 جنيه سوف يحصل على زيادة بمقدار 20% ويقدر عدد المواطنين الذين يحصلون على هذا المعاش حوالي 400 ألف مواطن، وبالنسبة لمن يحصلون على معاش أكثر من 1000 جنيه سوف تكون الزيادة بنسبة 15% ويقدر عدد المواطنين الحاصلين على هذا المعاش حوالي 6 مليون مواطن مصري، أما بالنسبة لمن يتقاضون معاش تكافل وكرامة سوف يزداد معاشهم بنسبة 30% وسوف تكون الزيادة لا تتعدى 100 جنيه.

زيادة المعاشات الخاصة بالعاملين في التمريض

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