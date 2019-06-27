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زيادة المعاشات 2019 بداية من شهر يوليو بأوامر من الرئيس السيسي

كتب نورهان محمدفي آخر تحديث
زيادة المعاشات 2019 بداية من شهر يوليو بأوامر من الرئيس السيسي
زيادة المعاشات 2019 بداية من شهر يوليو بأوامر من الرئيس السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بـ زيادة المعاشات 2019 وذلك وفقا للزيادة السنوية، مع العلم أن هذه الزيادة سوف تحديد مبلغها وفقا للمبلغ الحالي للمعاش، حيث يوجد مرتبات قليله حتى الآن فهناك أشخاص يبلغ معاشهم 500 جنيه وأقل من ذلك، وبسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية و غلاء المعيشة بشكل عام، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا القرار حتى يساعد المواطن البسيط محدود الدخل على التكيف مع زيادة الأسعار الحالية، ومن هنا يقدم لكم موقع نجوم مصرية الزيادات الجديدة على معاشات 2019.

وبالفعل وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري علي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15 % وسوف يكون الحد الأدنى للمعاش 900 جنيه والزيادة سوف تكون 150 جنيه، ويتم صرف هذه الزيادة بداية من شهر يوليو 2019.

 

زيادة المعاشات بداية من شهر مارس بأوامر من الرئيس السيسي

 

زيادة المعاشات 2019 بداية من شهر يوليو بأوامر من الرئيس السيسي

ووفقا لقرار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي سوف يتم زيادة المعاش الذي يبلغ 500 جنيه بنسبة 30% مع العلم أن عدد المواطنين الذين يحصلون على هذا المعاش حوالي 2 مليون مواطن مصري، أما من يبلغ معاشه 600 جنيه سوف يتم زيادته بنسبه 20% وبالنسبة لعدد المواطنين المستفيدين من هذه الزيادة حوالي 400 ألف مواطن، وبالنسبة لمن يبلغ معاشه 750 جنيه سوف يحصل على زيادة بمقدار 20% ويقدر عدد المواطنين الذين يحصلون على هذا المعاش حوالي 400 ألف مواطن، وبالنسبة لمن يحصلون على معاش أكثر من 1000 جنيه سوف تكون الزيادة بنسبة 15% ويقدر عدد المواطنين الحاصلين على هذا المعاش حوالي 6 مليون مواطن مصري، أما بالنسبة لمن يتقاضون معاش تكافل وكرامة سوف يزداد معاشهم بنسبة 30% وسوف تكون الزيادة لا تتعدى 100 جنيه.

 

 

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عن الكاتب

نورهان محمد

صحفية حرة ومذيعة راديو أون لاين ومراسلة تلفزيونية، عملت بمجال الصحافة منذ عام 2012 كمترجمة صحفية من العبرية والانجليزية الي العربية ثم انتقلت من جرائد ومجلات ورقية إلى مواقع إلكترونية. درست الإعداد والتقديم الإذاعي والتلفزيوني وبالفعل قدمت برامج إذاعية مثل إشارتك خضرا، و فضي دماغك ثم انتقلت كمراسلة في برنامج بث مباشر والذي يذاع على قناة مصر الحياة الفضائية، ثم قدمت برنامج تلفزيوني بعنوان لسه فيه أمل لدى مجلس الشباب المصري، وأخيرا أعمل حاليا معدة ومقدمة برامج بقناة الصحة والجمال الفضائية.

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