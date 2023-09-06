زيادة الإقبال على شراء الدولار والريال السعودي خلال النصف الأخير من شهر أغسطس.. إليكم أهم 4 أسباب؟
قام بعض المسؤولين في شركات الصرافة المصرية، بالتصريح بأن هناك ازدياداً ملحوظاً في الطلب على شراء الدولار والريال السعودي من قِبل العملاء ابتداءً من منتصف الشهر الماضي، بينما شهِد التعامل الأخير هبوط الطلب على العملات الأجنبية الأخرى هبوطاً ملحوظاً، وأوضح المسؤولون أن هذه الزيادة في طلبات العملاء على شراء الدولار والريال السعودي تُعزى إلى رغبتهم في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وأيضاً لتغطية نفقات الطلاب الذين يدرسون خارج مصر أو في مدارس لغات تطلب سداد تلك النفقات بالدولار.
أسباب زيادة الإقبال على شراء الدولار والريال السعودي بالصرافات
هناك عدة أسباب لزيادة الإقبال على شراء الدولار والريال السعودي في الصرافات، إليك بعض الأسباب المحتملة:
- قد يكون الطلب المتزايد على الدولار والريال السعودي مرتبطاً برغبة العديد من الأشخاص في السفر إلى المملكة لأداء العمرة، حيث يحتاج الحجاج إلى تبديل عملتهم المحلية بالعملة السعودية لتلبية احتياجاتهم هناك.
- إقبال العديد من الطلاب في الوقت الحالي للدراسة في السعودية، لذلك يحتاجون لتبديل العملة بالريال السعودي؛ لتغطية نفقاتهم اليومية ومصروفاتهم الدراسية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على شراء الدولار والريال السعودي.
- يعتبر الدولار والريال السعودي عملتين هامتين في التجارة الخارجية لمصر، حيث يستخدمان في عمليات الاستيراد والتصدير، لذا فقد يزيد الطلب على العملتين؛ نتيجة ارتفاع حجم التجارة والتعاملات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية.
- وبشكل غير قانوني قد يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء الدولار والريال السعودي، كوسيلة لحماية قيمة أموالهم وتجنب خسارة القوة الشرائية للعملة المحلية.
سعر الدولار اليوم أمام الجنيه في 10 بنوك مصرية
تعتبر متابعة سعر الدولار أمام الجنيه أحد الأمور المهمة التي يقوم بها الكثير في مصر وخاصة في بداية كل يوم تعاملات، فمن المعروف أن الدولار يعد من العملات الرئيسية في التجارة العالمية، ولذلك فإن تحديد سعره يمكن أن يؤثر على الاقتصاد المصري وعلى حياة المواطنين، لذلك إليكم أسعار صرف اليوم في 10 بنوك:
- البنك المركزي المصري: شراء بقيمة 30.84 جنيهاً، بيع بقيمة 30.93 جنيهاً.
- البنك الأهلي المصري: شراء 30.75 جنيهاً، بيع بسعر 30.85 جنيهاً.
- بنك مصر: شراء بقيمة 30.75 جنيهاً، بيع بقيمة 30.85 جنيهاً.
- بنك القاهرة: شراء بقيمة 30.85 جنيهاً، بيع بسعر 30.95 جنيهاً.
- البنك التجاري الدولي: شراء بقيمة بسعر 30.85 جنيهاً، وبيع بسعر 30.95 جنيهاً.
- بنك الائتمان الزراعي: شراء بقيمة 30.85 جنيهاً، بيع 30.95 جنيها.
- بنك الإسكندرية: شراء بقيمة 30.85 جنيهاً، بيع بقيمة 30.95 جنيهاً.
- بنك قناة السويس: شراء بقيمة 30.85 جنيهاً، بيع بقيمة 30.95 جنيهاً.