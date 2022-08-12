زغروطة واحدة مش كفاية.. تراجع جديد بأسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022 في الصاغة

أوضحت تعاملات الذهب خلال ال24 ساعة الماضية، تراجع ملحوظ في قيمة الجرام، وشهدت تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، انخفاض ملحوظ في سعر جرام الذهب للأعيرة المختلفة، حيث انخفضت أسعار الذهب بما يقارب 12 جنيه، وتختلف أسعار الذهب باختلاف الأعيرة واختلاف المصنعية، التي تتأثر باختلاف المصنع والتاجر، وقد استقرت أسعار الذهب في البورصة العالمية، بعد ارتفاعها بصورة كبيرة خلال الفترة السابقة، لتسجل رابع زيادة على التوالي بالتزامن مع ضعف عام للدولار الأمريكي، ووجود احتمالات برفع الفائدة الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022

تراجعت أسعار الذهب بصورة ملحوظة خلال ال24 ساعة الماضية، حيث انخفضت قيمة الجرام 12 ما يقارب 12 جنيه، ليسجل جرام الذهب من العيار 21 حوالي 1038 جنيه بدلًا من 1050 جنيه خلال تعاملات اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، ويعد عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر، بينما سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 890 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 1187 جنيه، بينما وصل سعر الجنية الذهب ما يقارب 8304 جنيه.

واستقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 أغسطس 2022، في تعاملات البورصة العالمية، بعد اتجاهها لتسجيل الزيادة الرابعة على التوالي خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع وجود ضعف عام للدولار الأمريكي، ووجود ضغوط لرفع العائد على سندات الخزانة وتوقعات لزيادة الفائدة الأمريكية، وبلغت قيمة الذهب خلال المعاملات الفورية حوالي 1789.81 دولار للأونصة، لترتفع خلال الأسبوع بقيمة 1%، وعلى النقيض تراجعت قيمة العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2%، لتسجل 1804.20 دولار للأونصة.

وأوشك الدولار على تسجيل ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مما يخفض من سعر الذهب لحائزي العملات الأخري، وتراجعت أسعار الفضة خلال المعاملات الفورية بنسبة 0.2%، لتسجل 20.34 دولار للأونصة، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.1% ليسجل 955.16 دولار للأونصة، كما انخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.6% ليسجل 2262.53 دولار للأونصة.