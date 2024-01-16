أخبار إقتصادية

رويترز: الاقتصاد الألماني يتقلص بنسبة 0.3% عام 2023 مع تجنب الركود

أحمد مراد

شهد الاقتصاد الألماني في العام الماضي تقلصا ملحوظا بنسبة 0.3% مع تجنب الركود خلال نهاية العام، وتضافرت عوامل التقلص جميعها وتركزت في ثلاثة أشياء هي: ارتفاع معدلات التضخم، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع أسعار الطاقة بحسب تقرير لوكالة رويترز.

اقتصاد ألمانيا ينكمش

ألمانيا هي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- المصدر: رويترز

وذكرت رئيسة مكتب الاحصاء في برلين، روث براند، الإثنين “إن التنمية الاقتصادية الشاملة في ألمانيا تعثرت في عام 2023، حيث البيئة التي لا تزال تعاني من أزمات متعددة”.

وحدث الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 بالكامل متسقا مع أراء وتوقعات الخبراء والمحللين ، بحسب استطلاع للرأي أجرته رويترز أيضا.

ومقارنة بين الربعين الأخير في عام 2023، والربع السابق له، نجد أن الاقتصاد الألماني انكمش بنسبة 0.3% في الربع الأخير مقارنة بما قبله، وفي ذات الوقت لم يشهد أي اقتصاد في منطقة اليورو أي تغييرات في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة بالربع الذي قبله، وذلك بعدما تم التعديل بالرفع من قبل مكتب الاحصاء في برلين.

وبسبب الاستقرار الذي حدث في الربع الثالث من العام الماضي، يكون الاقتصاد الألماني قد نجح في تجنب الركود، والذي يتم تعريفه عادة بحدوث الانكماش في ستة أشهر متتالية أي في ربعين متتاليين، وهذا ما وصفه رئيس قطاع الاقتصاد الكلي في “آي. إن. جب”، كارستن برزيسكي، بقوله “إن البعض يشعر بالارتياح للحقيقة القائلة بأن الاقتصاد عالق في الانكماش فقط ولم يدخل مرحلة الركود”.

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عن الكاتب:
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أحمد مراد

كاتب ومحرر أخبار مصري، مهتم بتفاصيل الأحداث وتغطية أخبار منطقة الشرق الأوسط لا سيما المملكة السعودية ومصر والمغرب والجزائر.
حاصل على ليسانس آداب قسم اجتماع شعبة اتصال واعلام (الأساسية)، أعمل في موقع نجوم مصرية منذ عام 2018.

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