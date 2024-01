رويترز: الاقتصاد الألماني يتقلص بنسبة 0.3% عام 2023 مع تجنب الركود

شهد الاقتصاد الألماني في العام الماضي تقلصا ملحوظا بنسبة 0.3% مع تجنب الركود خلال نهاية العام، وتضافرت عوامل التقلص جميعها وتركزت في ثلاثة أشياء هي: ارتفاع معدلات التضخم، وضعف الطلب الخارجي، وارتفاع أسعار الطاقة بحسب تقرير لوكالة رويترز.

ألمانيا هي أكبر اقتصاد في منطقة اليورو- المصدر: رويترز

وذكرت رئيسة مكتب الاحصاء في برلين، روث براند، الإثنين “إن التنمية الاقتصادية الشاملة في ألمانيا تعثرت في عام 2023، حيث البيئة التي لا تزال تعاني من أزمات متعددة”.

Official data showed the German GDP shrank 0.3% in 2023, but it avoided a recession https://t.co/xHZAj4q59C pic.twitter.com/4jwLhdAyhX

