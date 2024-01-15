رقم قياسي جديد لأسعار الذهب في مصر .. ارتفاع متوالي خلال ساعات

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاعات متوالية خلال بضعة ساعات، وبلغ الارتفاع الإجمالي لسعر عيار 21 الأكثر شعبية 70 جنيه خلال اليوم، ليسجل في نهاية تعاملاته رقماً قياسياً جديداً، في الوقت الذي سجل سعر الذهب في الأسواق العالمية انخفاضاً بلغ 1 دولار للأوقية.

سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

نستعرض في السطور التالية أخر الأسعار المسجلة في سوق الذهب المصري، والتي تمثل رقماً جديداً للمعدن النفيس في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3830 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 3350 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 2871 جنيهاً.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل 2233 جنيهاً.

سعر الجنيه الذهب سجل 26800 جنيهاً.

الارتفاعات الأخيرة في أسعار المعدن الأصفر أرجعها سامح عبد الحكيم، عضو شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، إلى ارتفاع الطلب على شراء السبائك والعملات الذهبية، كما تسبب عدم توافر خام الذهب بالقدر الكافي على تلبية حجم الطلب إلى ارتفاع سعره.

كما توقع عبد الحكيم أن يستمر الطلب مع تدفق السيولة التي نتجت عن شهادات الاستثمار التي انتهى تاريخ استحقاقها منذ أيام، والتي وجهها الكثير من أصحابها إلى الاستثمار في الذهب، في الوقت الذي كانت البنوك قد أعلنت عن رفع أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار لتصل إلى 27% سنوياً.