أخبار إقتصادية

كيف تأثرت الأسواق بعد قرار رفع الفائدة للفيدرالي الأمريكي

آياتي خيري

إتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء وذلك بعد انتهاء اجتماعها قرارًا برفع الفائدة بنسبة 0.75% للشهر الثاني على التوالي، وذلك بما يتماشى مع توقعات الأسواق والتي أشارت إلى رفع الفائدة بنسبة 0.75% خلال هذا الشهر، لترتفع معدل الفائدة الأمريكية إلى مستوى 2.50%.

رفع الفائدة

ويقرر البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات الليلية مقابل اقتراض احتياطاتها في حالة مواجهة عجز في الاحتياطات اللازمة. وذلك هو معدل الفائدة الاحتياطي.

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آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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