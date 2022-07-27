كيف تأثرت الأسواق بعد قرار رفع الفائدة للفيدرالي الأمريكي

إتخذت لجنة السياسة النقدية في البنك الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء وذلك بعد انتهاء اجتماعها قرارًا برفع الفائدة بنسبة 0.75% للشهر الثاني على التوالي، وذلك بما يتماشى مع توقعات الأسواق والتي أشارت إلى رفع الفائدة بنسبة 0.75% خلال هذا الشهر، لترتفع معدل الفائدة الأمريكية إلى مستوى 2.50%.

ويقرر البنك الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة قصيرة المدى في الولايات المتحدة من خلال قراره بشأن الفائدة التي تدفعها البنوك لبعضها البعض خلال التداولات الليلية مقابل اقتراض احتياطاتها في حالة مواجهة عجز في الاحتياطات اللازمة. وذلك هو معدل الفائدة الاحتياطي.