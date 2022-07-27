الفيدرالي الامريكي يصدر بيان خاص برفع الفائدة

في إطار المتابعة المستمرة للبنك الفيدرالي الأمريكي للأمور الإقتصادية، شهد الإجتماع الذي عقده مجلس إدارة الفيدرالي الخاص برفع الفائدة عدة قرارات هامة في بيان الفائدة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

حيث شهد البيان الصادر اليوم النقاط التالية:

_ إستقرت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع معدلات الفائدة بنسبة 0.75% لتصل إلى 2.50%.

_ شهدت المؤشرات الأخيرة للإنفاق والإنتاج تراجعًا كبيرًا ومع ذلك ، كانت مكاسب الوظائف قوية في الأشهر الأخيرة، وظل معدل البطالة منخفضا.

_ مازال التضخم مرتفعا، بما يعكس اختلالات العرض والطلب المتعلقة بالوباء ، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة ، وضغوط الأسعار الأوسع.

_تتسبب حرب روسيا ضد أوكرانيا في صعوبات بشرية واقتصادية هائلة.

_تخلق الحرب والأحداث ذات الصلة ضغطا تصاعديا إضافيا على التضخم وتؤثر على النشاط الاقتصادي العالمي.

_ الفيدرالي الأمريكي حريص للغاية على مخاطر التضخم ويسعى لإبطائها.

_ تسعى اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف والتضخم بمعدل 2% على المدى الطويل.

_ دعما لهذه الأهداف ، قررت اللجنة رفع النطاق المستهدف لمعدل الفائدة الأمريكية.

_ تتوقع اللجنة بأن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة.

_ بالإضافة إلى ذلك ، ستواصل اللجنة تخفيض مقتنياتها من سندات الخزانة الأمريكية.

_ الفيدرالي الأمريكي ملتزم بقوة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

_ في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية ، ستواصل اللجنة مراقبة انعكاسات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

الفيدرالي الأمريكي على استعداد لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهداف اللجنة.

_ تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول الصحة العامة ، وظروف سوق العمل ، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم ، والتطورات المالية والدولية.

_ قام بالتصويت لصالح قرار الفائدة بالإجماع بين كل أعضاء الفيدرالي الأمريكي.