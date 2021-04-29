رسوم تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون 2021
تعتبر شركة ويسترن يونيون من أشهر وأفضل شركات تحويل الأموال وتسليمها في كافة دول العالم، وتقدم العديد من الخدمات المميز لجميع العملاء، وهي شركة أمريكية الأصل يقع المقر الرئيسي لها في ولاية كولورادو، ويمكن من خلال فروع الشركة المختلفة تحويل الأموال وخاصة إذا كانت بالعملة الصعبة مثل اليورو والدولار بدون أي مشكلة أو تعقيدات في التحويل حيث يتم التحويل داخل وخارج البلد، ويكون التحويل برسوم معينة وضعتها الشركة كما أنه يكون بنفس العملة المرسلة.
وفي السطور التالية نتعرف علي أسعار التحويل المختلفة في ويسترن يونيون في مصر والسعودية وباقي الدول بالإضافة إلي طرق تحويل الأموال عبر فروع ويسترن يونيون وغيرها من المعلومات المتعلقة.
رسوم تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون 2021
لا يتم فرض رسوم علي عملية التحويل في ويسترن يونيون عند التحويل داخل البلد المقيم، وعند وجود رسوم فتكون رسوم علي المقيم داخل البلد ويكون عبارة عن مبالغ رمزية ولا يمكن اعتبارها رسوم تحويل.
ويتم فرض الرسوم عن التحويل من ويسترن يونيون من الشخص المرسل ولا يتم إضافة أي رسوم علي المستلم باستثناء في حالة الحوالات البنكية ففي بعض البنوك تفرض رسوم معينة علي الشخص المستلم أيضا، وفي حالة التحويل خارج البلد يتم فرض رسوم معينة وتختلف هذه الرسوم من دولة إلي دولة أخري.
أسعار تحويل ويسترن يونيون
تختلف رسوم التحويل في ويسترن يونيون حسب الدولة وحسب قيمة المبالغ المحولة حيث يتم احتساب تكلفة ومصاريف التحويل وعلي كلا جاءت أسعار تحويل الأموال علي النحو التالي:
|المبلغ المحول
|رسوم التحويل
|مبلغ يصل 50 دولار
|احستاب رسوم تصل 13 دولار
|مبلغ يصل 100 دولار
|احتساب رسوم 14 دولار
|تحويل مبلغ يصل 200 دولار
|احتساب رسوم 21 دولار
|تحويل مبلغ 300 دولار
|احتساب رسوم تصل 27 دولار
|تحويل مبلغ 400 دولار
|احتساب رسوم تصل 32 دولار
|تحويل مبلغ 500 دولار
|يتم احتساب رسوم تصل 37 دولار
|تحويل مبلغ يصل 1000 دولار
|احتساب رسوم تصل 47 دولار
|تحويل مبلغ 2000 دولار
|احتساب رسوم تصل إلي 80 دولار
|تحويل مبلغ 3000 دولار
|احتساب رسوم تصل 120 دولار
|تحويل مبلغ يصل إلي 4000 دولار
|احتساب رسوم تصل إلي 160 دولار
|تحويل مبلغ يصل 5000 دولار
|احتساب رسوم تصل 200 دولار
|تحويل مبلغ يصل إلي 7500 دولار
|احتساب رسوم تصل إلي 300 دولار
طرق تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون 2021
وفرت ويسترن يونيون العديد من الطرق لتحويل الأموال عبر فروعها المنتشر في جميع دول العالم وفي مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية للتسهيل علي العملاء حيث يمكنهم تحويل الأموال من خلال إحدي الطرق التالية:
- التحويل الشخصي: يمكن إجراء تحويل الأموال من ويسترن يونيون من خلال التحويل الشخصي حيث يتم توصيل الأموال إلي الشخص المستلم في المكان المتواجد فيه بشكل مباشر ولا يشترط في هذه الحالة وجود حساب بنكي، ويتوجه الشخص المرسل إلي فرع البنك أو الصرافة ويحول المبلغ المرغوب تحويله عن طريق استخدام كود معين بالإضافة إلي البطاقة الشخصية، وبعد مرور نحو 3 أيام يمكن للمستلم الحصول علي المبلغ المحول من البنك باستخدام نفس الكود وبطاقته الشخصية.
- التحويل البنكي: يتم تحويل الأموال عن طريق البنك وذلك من خلال حساب المرسل إلي حساب الشخص المستلم، ولابد أن يعرف المرسل رقم الحساب وسام المستلم حتي يتم التحويل بشكل ناجح ، ويستغرق التحويل مدة 3 أيام حيث يتم إعلام المستعلم بوصول المبلغ المحول في حسابه.
- التحويل الإلكتروني: يمكن تحويل الأموال بشكل إلكتروني للشركة من خلال تحويل المرسل الأموال عن طريق كود معين ويستلم المستلم الأموال عن طريق استخدام نفس الكود.