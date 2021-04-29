تعتبر شركة ويسترن يونيون من أشهر وأفضل شركات تحويل الأموال وتسليمها في كافة دول العالم، وتقدم العديد من الخدمات المميز لجميع العملاء، وهي شركة أمريكية الأصل يقع المقر الرئيسي لها في ولاية كولورادو، ويمكن من خلال فروع الشركة المختلفة تحويل الأموال وخاصة إذا كانت بالعملة الصعبة مثل اليورو والدولار بدون أي مشكلة أو تعقيدات في التحويل حيث يتم التحويل داخل وخارج البلد، ويكون التحويل برسوم معينة وضعتها الشركة كما أنه يكون بنفس العملة المرسلة.

وفي السطور التالية نتعرف علي أسعار التحويل المختلفة في ويسترن يونيون في مصر والسعودية وباقي الدول بالإضافة إلي طرق تحويل الأموال عبر فروع ويسترن يونيون وغيرها من المعلومات المتعلقة.

رسوم تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون 2021

لا يتم فرض رسوم علي عملية التحويل في ويسترن يونيون عند التحويل داخل البلد المقيم، وعند وجود رسوم فتكون رسوم علي المقيم داخل البلد ويكون عبارة عن مبالغ رمزية ولا يمكن اعتبارها رسوم تحويل.

ويتم فرض الرسوم عن التحويل من ويسترن يونيون من الشخص المرسل ولا يتم إضافة أي رسوم علي المستلم باستثناء في حالة الحوالات البنكية ففي بعض البنوك تفرض رسوم معينة علي الشخص المستلم أيضا، وفي حالة التحويل خارج البلد يتم فرض رسوم معينة وتختلف هذه الرسوم من دولة إلي دولة أخري.

أسعار تحويل ويسترن يونيون

تختلف رسوم التحويل في ويسترن يونيون حسب الدولة وحسب قيمة المبالغ المحولة حيث يتم احتساب تكلفة ومصاريف التحويل وعلي كلا جاءت أسعار تحويل الأموال علي النحو التالي:

المبلغ المحول رسوم التحويل مبلغ يصل 50 دولار احستاب رسوم تصل 13 دولار مبلغ يصل 100 دولار احتساب رسوم 14 دولار تحويل مبلغ يصل 200 دولار احتساب رسوم 21 دولار تحويل مبلغ 300 دولار احتساب رسوم تصل 27 دولار تحويل مبلغ 400 دولار احتساب رسوم تصل 32 دولار تحويل مبلغ 500 دولار يتم احتساب رسوم تصل 37 دولار تحويل مبلغ يصل 1000 دولار احتساب رسوم تصل 47 دولار تحويل مبلغ 2000 دولار احتساب رسوم تصل إلي 80 دولار تحويل مبلغ 3000 دولار احتساب رسوم تصل 120 دولار تحويل مبلغ يصل إلي 4000 دولار احتساب رسوم تصل إلي 160 دولار تحويل مبلغ يصل 5000 دولار احتساب رسوم تصل 200 دولار تحويل مبلغ يصل إلي 7500 دولار احتساب رسوم تصل إلي 300 دولار

طرق تحويل الأموال عبر ويسترن يونيون 2021

وفرت ويسترن يونيون العديد من الطرق لتحويل الأموال عبر فروعها المنتشر في جميع دول العالم وفي مصر والسعودية وغيرها من الدول العربية للتسهيل علي العملاء حيث يمكنهم تحويل الأموال من خلال إحدي الطرق التالية: