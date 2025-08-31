رابط وآخر موعد للتقديم “ببرنامج تطوير عقلية ريادة الأعمال” التابع لمعهد البنك الإسلامي للتنمية

قررت إدارة معهد البنك الإسلامي للتنمية – عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية -، وبالتعاون مع كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، بدء استقبال طلبات الالتحاق “ببرنامج تطوير عقلية ريادة الأعمال، من الفكرة إلى السوق: تطوير عقلية ريادية”.

مبادرة رواد الأعمال

يأتي هذا القرار ضمن مبادرة رعاية رواد الأعمال في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمجتمعات الإسلامية حول العالم، وتجسد هذه الشراكة رؤية مشتركة لتمكين الأجيال القادمة من رواد الأعمال من خلال تعزيز النمو المستدام القائم على الاستثمار، والممارسات التجارية الأخلاقية، والشمول الاقتصادي.

ومن المقرر أن يسمح للمشاركين في البرنامج بالتواصل مع نخبة عالمية من المختصين الاقتصاديين والمستثمرين، والاستفادة من وجهات نظر متعددة الثقافات، وفرص لتبادل الخبرات، مما يُمكّنهم من بناء الشبكات الفعّالة واكتساب المهارات العملية اللازمة قبل البدء في الأعمال التجارية.

ثلاث وحدات مكثف

كما سيتم تقديم البرنامج من خلال ثلاث وحدات مكثفة، تجمع بين الجلسات المباشرة عبر الإنترنت، والتعلم الذاتي، وتجارب التعلم في حرم كلية الأمير محمد بن سلمان لريادة الأعمال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.

وطالبت إدارة معهد البنك الإسلامي الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، التسجيل من خلال الرابط التالي منا هنـا، مشيرًا إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق 15 سبتمبر 2025.