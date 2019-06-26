رابط فحص مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي لمستفيدي الضمان 1440 هـ ، حيث نرصد لكم متابعينا الكرام ف كافة أخبار الضمان الإجتماعية في المملكة لمستفيدي الضمان الإجتماعي ، حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد وتوقيت صرف المقطوعة في الضمان الإجتماعي ، حيث طالب العديد من المواطنين الذين هو على قوائم الإنتظار في المملكة بسرعة صرف مساعدة المقطوعة في الضمان ، حيث كانت أخر صرف للمقطوعة في شهر رجب الماضي ،حيث يزداد البحث في هذه الأونة عن موعد صرف مساعدة المقطوعة وذلك بسبب تأخر أو عدم صرف وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إي مبالغ لمستفيدي الضمان الإجتماعي منذ شهر رجب الماضي ، وقد أعلنت الوزارة على أنه سوف يتم الإعلان بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادم عن موعد لصرف مساعدة المقطوعة ، وقد دعت كافة المواطنين على قوائم الإنتظار إلى ترقب الإعلان من خلال القنوات الرسمية للوزارة .

شروط الضمان الإجتماعي

لا تصرف المساعدات المقطوعة بصورة سنوية، وإنما تكون جوزية. يتم صرف المساعدات بحسب الدخل الخاص برب الأسرة. لا يتم صرفها بشكل متتالي أو شهري، ولا توجد أي تواريخ معينة لتقديمها. يتم صرف مساعدات الضمان المقطوعة، فقط على أساس الأسر الأشد حاجة للمال. يجب أن يتم تقييم مدى احتياج الأسرة فعليا للمساعدات.

رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة

هذا وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابط من أجل الإستعلام عن مساعدة من اجل مساعدة الأسر من أجل الإستعلام بشكل سريع وسهل ، وقد عينت رقماً من اجل الإتصال والتواصل معها للإستعلام إيضاً ، ويمكنك التواصل والإستعلام من خلال ما يلي :-

الإستعلام عن مساعدة المقطوعة من خلال الإتصال على الرقم الخاص 8001222777 ، ثم إدخال رقم الهوية ، ثم إختيار الخدمة . يمكن الإستعلام عن مساعدة المقطوعة إيضاً من خلال رابط الضمان الإجتماعي من هـــــنــــا

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