رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم من أهم الأمور التى يبحث عنها المواطن السعودي لمعرفة قيمة الدعم النقدى المستحق وفق المعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة السعودية عن نظام حساب المواطن 1440 ومن المقرر أن يتم صفر الدفعة الخامسة من قيمة الدعم المستحق على رابط حساب المواطن الإلكتروني في هذا الشهر، وبالتالى يشهد رابط حساب المواطن ضغطًا شديدًا من قبل المستخدمين، ويعمل موقع حساب المواطن على توفير قيمة الاستحقاق والتأكد من قيمة الدعم النقدي الذي حصل عليه المستفيدين بناءًا على الأوراق والمستندات المقدمة منهم وفي هذا الموضوع نعرض رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم.

حساب المواطن 1440

رابط حساب المواطن للتعرف على قيمة الدعم، حيث أعلن حساب المواطن أن الدعم النقدي يقدم وفق معايير الاستحقاق، ومن ضمنها عدد الأفراد في الأسرة ودخلها وأعمارهم، كما يهدف نظام حساب المواطن 1440 إلى قلة الأعباء المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية، ومن ضمنها زيادة الدعم على أسعار الوقود والكهرباء بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات.

كما أن من ضمن شروط حساب المواطن أن المسجل سعوي الجنسية، ويقيم في المملكة بشكل دائم ولم يسبق له الخروج من المملكة لمدة 90 يوم على مدار الـ 12 شهرًا التى يسبقا تسجيله على رابط حساب المواطن.

رابط حساب الموطن للتعرف على قيمة الدعم

يمكنكم الدخول على رابط حساب للتعرف على قيمة الدعم من هنا برقم الهوية http://www.ca.gov.sa/

اضغط على مربع حساب المواطن التقديري.

اكتب أفراد الأسرة الأقل من 18 سنة.

اكتب أفراد الأسرة من سن 18 فيما فوق.

إدخل إجمالى دخل الأسرة.

في النهاية سوف يظهر قيمة الدعم النقدي مبلغ الاستحقاق التقديري.

وكما عرضنا رابط حساب الموطن للتعرف على قيمة الدعم يمكنكم متابعة موقعًا باستمرار للحصول على كافة المعلومات والأخبار الخدمية لجميع الهيئات والوزارات في مختلف الدول.