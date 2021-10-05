يبحث العديد من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في سند لتسيير الزواج، لأن خطة سند بادر بها ولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وهذه الخطة هي واحدة من البرامج المهمة التي تسعى لتقديم الدعم المادي والمعنوي للعديد من الفئات العمرية المختلفة في المملكة الذين هم على وشك الزواج، وسنشرح أدناه تفاصيل رابط التسجيل في سند محمد بن سلمان لتيسير الزواج 1443هـ.

الشروط الواجب توافرها في الأشخاص المتقدمين لبرنامج سند لتيسير الزواج

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون الزواج للمرة الأولى.

أن يكون عمر الزوج من 21 إلى 40 سنة، وأن يكون عمر الزوجة من 18 إلى 40 سنة.

يجب أن يكون المتقدمون لهذا البرنامج حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية.

يجب أن يكون عقد الزواج ساري المفعول خلال عام واحد من تاريخ تقديم الطلب.

يجب ألا يتجاوز دخل الفرد 4000 ريال سعودي.

ولا يتجاوز المهر خمسين ألف ريال.

رابط التسجيل في سند للزواج وخطوات التسجيل

يمكنك عزيزي الزائر التسجيل في برنامج سند محمد بن سلمان للزواج باتباع الخطوات التالية: