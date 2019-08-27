رابط الإستعلام والفحص عن صرف مساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ

يهتم الكثير من المواطنين في دولة المملكة العربية السعودية من مستفيدي مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي بتوقيت صرف وإيداع مساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين الذين هم على قوائم الإنتظار، حيث يترقب الآلاف من المواطنين في دولة المملكة أن يتم صرف المقطوعة خلال الأيام القليلة الجارية، وذلك بسبب إرتفاع الأسعار والخدمات والسلع بسبب الإصلاحات الإقتصادية التي تقوم بها المملكة، وذلك في سبيل تحقيق التوازن المالي والإقتصادي في المملكة، وتعتبر المقطوعة من أهم وأبرز المساعدات المالية والتي يتم صرفها من قبل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية في المملكة، حيث تهدف إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض أو الأسر التى لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية.

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة في السعودية

يجب أن يكون عمر المتقدم 35 عاماً فأكثر من أجل الإستفادة من المقطوعة. يتم تحديد قيمة الإعانة من المقطوعة بناءاً على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة. تصرف مساعدة المقطوعة مرة واحدة في السنة لمستفيدي المقطوعة. يجب أن لا يمتلك المتقدم سجل تجاري من أجل الإستفادة من مساعدة المقطوعة.

الإستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة

يبحث الكثير من المواطنين في المملكة عن موعد صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ، حيث سوف نرصد لكم متابعينا الكرام رابط وزارة العمل والتنمية الإجتماعية حيث يمكنك زيارة الموقع من خلال الرابط التالي هـــــنـــا، وقد هدفت وزارة العمل إلى تصميم موقعاً إلكترونياً من أجل التسهيل على المواطنين في المملكة خدمة معرفة توقيت صرف المقطوعة وكيفية الآلية التي سوف يتم صرف المقطوعة من خلالها، بالإضافة إلى التسجيل في مساعدة المقطوعة.

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