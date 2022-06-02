في إطار الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية عقد رئيسه مؤتمرًا صحفي في الجلسة الافتتاحية تحدث خلاله عن أنشطة المؤسسة خلال العام المنقضي.

رئيس البنك الإسلامي للتنمية يتحدث تمويلات البنك في مصر

أكد محمد الجاسر رئيس البنك الإسلامي للتنمية، إن مقدار تمويلات البنك في مصر بلغت 17.8 مليار دولار، حيث أكد أن قطاع الطاقة حصل على 60 % وقطاع الزراعة على 18% والقطاع العقاري 11% والصناعة على 9%.

وفي نفس السياق، قال “الجاسر” أن موافقة مجلس محافظي البنك على عقد هذه الاجتماعات في مصر يعكس تقدير المجلس للدور الرائد لجمهورية مصر العربية في دعم مجموعة البنك، وجهودها المتواصلة في دعم الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة، موضحًا أن المنتدى يتضمن 20 فعالية وأكثر من 100 متحدث و55 عارضا و1500 مشارك.

رئيس البنك الإسلامي للتنمية: 50 اتفاقية جديدة وجلسة عمل حول قناة السويس

وأكمل حديثه قائلًا أنه سيشهد توقيع أكثر من 50 اتفاقية، بالإضافة إلى جلسة عمل حول منطقة قناة السويس الاقتصادية، والتي تمثل أحد مشاريع البنية التحتية العملاقة التي عززت موقع مصر التجاري على مستوى العالم، كما تضمنت الفعاليات جلسة أخرى مخصصة لعرض مشاريع الشراكة في مصر والأردن وبنجلادش وباكستان.

وأكد ثقته الكبيرة في الإمكانات التي تملكها مصر لإنجاح هذه الدورة وجعلها حدثًا مميزًا يرسخ في الأذهان لسنوات مقبلة.