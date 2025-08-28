خفض جديد في أسعار الفائدة المصرية إلى 22% للإيداع و23% للإقراض

في خطوة جديدة للبنك المركزي المصري، جرى الإعلان عن قرار لجنة السياسة النقدية بشأن تقييمها لمستجدات الاقتصاد المحلي والعالمي، مع التركيز على أوضاع الأسعار ومؤشرات النمو. وجاء القرار ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز استقرار السوق والحفاظ على توازن الأداء الاقتصادي وسط التحديات الدولية.

أداء الاقتصاد المصري ونموه المحلي

أوضح البنك المركزي أن معدل النمو خلال الربع الثاني من عام 2025 جاء أعلى من التوقعات، مدعومًا بزيادة الأنشطة الإنتاجية وتراجع معدلات البطالة. كما سجل الاقتصاد نموًا ملحوظًا عند 5.4% مقارنة بمتوسط 2.4% في العام المالي السابق، مع توقعات بوصول متوسط النمو إلى 4.5% خلال العام المالي 2024/2025، مدفوعًا بتحسن الأنشطة غير البترولية وزيادة الاستثمارات.

تطورات التضخم

أظهرت البيانات الرسمية أن معدلات التضخم واصلت مسارها النزولي للشهر الثاني على التوالي خلال يوليو، حيث سجل التضخم العام معدلًا شهريًا بلغ –0.5%، بينما وصل التضخم الأساسي إلى –0.3%. وعلى أساس سنوي، استمر التراجع مقارنة بمستويات يونيو، وهو ما يعكس أثر السياسات النقدية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

الرؤية المستقبلية للتضخم

تتوقع السلطة المصرفية الرسمية أن يبلغ متوسط التضخم ما بين 14% إلى 15% خلال عام 2025، مع الاستمرار في استهداف خفضه تدريجيًا إلى 7% (±2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026، والوصول إلى 5% (±2%) في نهاية عام 2028. ويعكس ذلك التوجه التزامًا واضحًا باستدامة استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في الاقتصاد.

كيف يتخذ المركزي قرارات الفائدة؟

يعتمد البنك المركزي المصري مراجعة أسعار الفائدة بشكل دوري كل ستة أسابيع تقريبًا، في إطار خطة تستهدف السيطرة على معدلات التضخم ودعم النمو الاقتصادي. وتشكل قرارات الفائدة أداة رئيسية في السياسة النقدية، حيث تسهم في تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار وتشجيع الاستثمارات.

قرارات لجنة السياسة النقدية الأخيرة

أوضحت لجنة السياسة النقدية أن المستجدات الاقتصادية سمحت بإجراء تعديل جديد على أسعار الفائدة الرئيسية، بحيث تعكس المستويات الحالية توجهًا نحو دعم النشاط الاستثماري وتعزيز قدرة السوق على استيعاب التغيرات العالمية. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة توازن بين تحقيق استقرار الأسعار وتحفيز معدلات النمو المستدام.

رؤية السلطة المصرفية الرسمية للمستقبل

أكدت السلطة المصرفية الرسمية أن هذا القرار يتسق مع خطته لضمان استدامة الاستقرار المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار المتغيرات العالمية التي تؤثر على حركة التجارة وأسواق الطاق