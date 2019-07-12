الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالرقم شهر يوليو 2019 عبر موقع المصرية للاتصالات 140online

يستعلم الملايين من المصريين عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 لشهر يوليو، كما يبحث الكثير منا عن أسهل الطرق لسداد الفواتير عبر الإنترنت دون الذهاب إلي شركة المصرية للاتصالات، لذلك ننشر لكم الخطوات الكاملة لمعرفة قيمة فاتورة التليفون الأرضي عبر شركة الاتصالات المصرية، نظراً لحدوث الطفرة التكنولوجية في عالمنا أصبح من السهل دفع جميع الفواتير عبر شبكة الإنترنت.

الجدير بالذكر أن فاتورة التليفون الأراضي يتم سدادها في العام أربع مرات ما يعادل كل ثلاث شهور، ويتم سدادها في الشهور التالية من السنه ( شهر يناير، شهر أبريل، شهر يوليو، شهر أكتوبر)، واليوم نتابع معاكم فاتورة التليفون الأرضي لشهر يوليو 2019، ونوفر لكم الروابط الرسمية لشركة المصرية للاتصالات للاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بكل سهولة ويسر وسدادها أيضاً دون عناء.

كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 من الشركة المصرية للاتصالات:

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي 2019 شهر يناير، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية لمعرفة قيمة الفاتورة وسدادها عبر الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات المصرية.

أدخل إلي موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا. ادخل الكود الخاص بالمحافظة التي تتبع لها. ادخل رقم التليفون الأرضي المراد الاستعلام عنه. اضغط علي زر إظهار الفواتير.

بعد إجراء كل هذه الخطوات يتم إظهار قيمة المكالمات وكذلك فاتورة الأنترنت التابعة للتليفون الأرضي.

ما زالنا نتابع معكم فاتورة شهر يناير للتليفون الأرضي، والمدة المتاحة لسداد قيمة الفاتورة، حيث أن أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2019، لكن دون انقطاع الإرسال أو الاستقبال، لكن سوف يتم انقطاع الإرسال يوم 14 مارس 2019، لذلك يستلزم سداد الفاتورة بالإضافة إلي الفاتورة الإضافية.

هناك عدة طرق لسداد فاتورة التليفون الأرضي وذلك من خلال موقع المصرية للاتصالات، أو من خلال أقرب سنترال، كما توفر حديثاً السداد من خلال فورى، أو من خلال مكاتب البريد، فكل هذه الجهات توفر لنا أسهل الطرق للسداد بكل سهولة ويسر.

ينتظر الملايين من المصريين فتح موقع المصرية للاتصالات لمعرفة فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير، سوف نوفيكم بأخر الأخبار عن موعد فتح باب تسديد الفاتورة، كما نوفر لكم كل التحديثات الخاصة بالموقع الرسمي لبوابة المصرية للاتصالات.

من المقرر صدور فاتورة التليفون الارضي عن شهر يوليو 2019 خلال منتصف الشهر الجاري، كما يمكن للعملاء الاستعلام عن جميع الفواتير عبر الرابط التالي.