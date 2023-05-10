خسائر مالية كبيرة في شركة كهرباء وتوليد السعودية تصل إلى 1409 ملايين ريال.. فما السبب؟!

تم تسجيل خسائر بلغت 1409 ملايين ريال لشركة توليد وتوزيع الكهرباء في المملكة العربية السعودية، خلال الربع الأول من عام 2023، بعد خصم توزيعات أرباح أداة المضاربة بقيمة 1409 ملايين ريال، مقارنة بخسائر قدرها 372 مليون ريال في نفس الفترة من العام السابق، يقوم هذا الصندوق بتحويل الأصول المالية إلى أدوات مالية قابلة للتداول على سبيل المثال الصكوك والأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية.

تراجعت أرباح الشركة، قبل خصم توزيعات أداة المضاربة، إلى 480 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقابل أرباح بقيمة 1517 مليون ريال تم تحقيقها في نفس الفترة من العام السابق 2022.

أسباب الخسائر

ذكرت الشركة أن سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق يرجع إلى انخفاض مبيعات الطاقة الكهربائية بقيمة 439 مليون ريال، وذلك بسبب انخفاض كمية الطاقة المباعة وتغير مزيج المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة وأعباء التمويل بمبلغ إجمالي قدره 1,243 مليون ريال. وقد أدى ذلك إلى زيادة الإيراد المطلوب المعترف به خلال الربع الحالي بمبلغ 250 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

يشير تغيير تكاليف الطاقة المشتراة والوقود بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق إلى تنفيذ اتفاقيات تحويل الطاقة واتفاقية إمداد الطاقة بالجملة، بالإضافة إلى نقل اتفاقيات إمدادات الوقود من الشركة السعودية للكهرباء إلى الشركة السعودية لشراء الطاقة، اعتبارًا من 1 يوليو 2022.

بشكل عام، تتبع الشركة سياسة تسعى من خلالها إلى تحقيق التوازن بين تكلفة الإنتاج والإيرادات، وتهدف إلى تقليل الخسائر وزيادة الأرباح، ولتحقيق هذا الهدف، تتخذ الشركة عددًا من الإجراءات، مثل زيادة كفاءة الإنتاج والتحكم في التكاليف، وتعزيز التوازن بين الإنتاج والطلب على الطاقة، وتنويع مصادر الإنتاج، وتطبيق سياسات تحفيزية لتشجيع الاستهلاك المستدام وتوفير الطاقة، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للشبكة الكهربائية وتحسين خدمة العملاء.

يبدو أن ارتفاع التكاليف التشغيلية لشركة الكهرباء خلال الربع الحالي كانت السبب الرئيسي وراء انخفاض الأرباح، ولم يتم ذكر أي تفاصيل أخرى عن ارتفاع الإيرادات والمصروفات الأخرى وانخفاض المصاريف المخصصة لذمم المستهلكين والذمم المدينة الأخرى، ولا يمكن الجزم بشكل قطعي حتى يتم الحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

وفقًا لتقرير الشركة، تم إرجاع سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الإيرادات الناتج عن تراجع كميات المنتجات المباعة نظرًا لطبيعة الموسمية للمبيعات، وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل.