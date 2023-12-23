خبير اقتصادي: الدولار المجمد ممنوع تداوله في البنوك ما هو وكيف تكتشفه

قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن الدولار المجمد ممنوع تداوله في البنوك، ويتم التعرف عليه داخل البنوك، عن طريق «السيريال» الخاص به، معقبًا: «مش مزور ولكن مصدره غير سليم».

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ما هو الدولار المجمد؟

الدولار المجمد هو عملة صحيحة، ويحمل أرقامًا مسلسلة، ويمكن تداوله بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي.

لماذا لا يمكن تداول الدولار المجمد في البنوك؟

لا يمكن تداول الدولار المجمد داخل الجهاز المصرفي، نظرًا لكونه مهربًا أو منهوبًا من دول أخرى، سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأمريكي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.

كيف تكتشف الدولار المجمد؟

الدولار المجمد لا يمكن اكتشافه إلا من خلال البنوك، حيث يتم فحص الدولارات التي يتم صرفها أو إيداعها في البنوك من خلال أجهزة متخصصة، ويتم التعرف على الدولارات المجمدة من خلال الأرقام المسلسلة الخاصة بها.

حذر الخبير الاقتصادي من التعامل بالدولار المجمد، حيث أنه يعد جناية، وسيتم مصادرة المبلغ بالكامل.