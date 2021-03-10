خام برنت يتجاوز 71 دولارا للبرميل لأول مرة منذ يناير 2020

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت فوق 70 دولارا للبرميل يوم الاثنين للمرة الأولى منذ بدء تفشي جائحة كوفيد -19، بينما لامس الخام الأمريكي أعلى مستوياته في أكثر من عامين بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو / أيار 71.38 دولارًا للبرميل في التعاملات الآسيوية المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ 8 يناير 2020، وبلغت 70.96 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0611 بتوقيت جرينتش، بارتفاع 1.60 دولار أو 2.3٪.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل نيسان 1.47 دولار أو 2.2 بالمئة إلى 67.56 دولار. لامس سعر خام غرب تكساس الوسيط في الشهر الأمامي 67.98 دولارًا للبرميل في وقت سابق ، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضا بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على قانون تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، بينما تبشر البيانات الاقتصادية الإيجابية من الولايات المتحدة والصين بالخير لانتعاش الاقتصاد العالمي.

أطلقت قوات الحوثي اليمنية يوم الأحد طائرات مسيرة وصواريخ على قلب صناعة النفط السعودية، بما في ذلك منشأة أرامكو السعودية في رأس تنورة الحيوية للصادرات البترولية، فيما وصفته الرياض بأنه هجوم فاشل على أمن الطاقة العالمي.

قال محللو آي إن جي في تقرير: “يمكننا أن نرى مزيدًا من الصعود في السوق على المدى القريب، خاصة وأن السوق ربما يحتاج الآن إلى تسعير نوع من علاوة المخاطرة، مع تزايد هذه الهجمات”، مشيرين إلى ذلك كان هذا هو الهجوم الثاني هذا الشهر بعد حادثة وقعت في جدة في 4 مارس / آذار.

ارتفعت أسعار برنت وغرب تكساس للجلسة الرابعة على التوالي بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها إبقاء تخفيضات الإنتاج دون تغيير إلى حد كبير في أبريل.

ورغم الارتفاع السريع في أسعار النفط الخام، أعرب وزير النفط السعودي عن شكوكه بشأن تعافي الطلب.

وقال محللون في مذكرة: “قرار الإبقاء على الحصص دون تغيير يشير إلى نية المجموعة في خفض المخزونات بشكل أكبر، دون القلق من توتر السوق”.

“كما يشير ذلك إلى أنهم لا يرون تهديدًا كبيرًا من زيادة الإنتاج في أماكن أخرى.”

ومع ذلك، قال وزير الطاقة في الهند، ثالث أكبر مستورد للخام في العالم، إن ارتفاع الأسعار قد يهدد الاستهلاك الذي يقوده الانتعاش في بعض البلدان.

قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن الأسعار المرتفعة شجعت أيضًا شركات الطاقة الأمريكية على إضافة منصات النفط والغاز الطبيعي للأسبوع الثاني على التوالي.

المصدر : رويترز