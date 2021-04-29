حلواني مونجيني : اسعار كعك العيد 2021 ( بسكويت وبيتفور وغريبة ومنين )
أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.
تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.
حلواني مونجيني من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، ونقد لكم قائمة أسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2021
قائمة أسعار مخبوزات عيد الفطر 2021 من حلواني مونجيني Monginis
- كعك ساده 1 كيلو بسعر 125 جنية / 500 جرام بسعر 63 جنيه
- كعك عجوه 1 كيلو بسعر 125 جنية / 250 جرام بسعر 35 جنيه.
- كعك ملبن 1 كيلو بسعر 120جنية / 250 جرام بسعر 30 جنيه.
- كعك عجميه 1 كيلو بسعر 135 جنيه / 250 جرام بسعر 35 جنيه.
- كعك فستق 250 جرام بسعر 40 جنيه. / 1 كيلو بسعر 155 جنيه.
- كعك عين جمل 250 جرام بسعر 40 جنية / 1كيلو بسعر 160 جنيه.
- كعك بندق 250 جرام بسعر 40 جنية / 1 كيلو بسعر 160 جنيه.
- غريبه ساده 250 جرام بسعر 30 جنية / 1 كيلو 120 جنيه.
- غريبه مكسرات 250 جرام بسعر 35 جنية / 1 كيلو 140 جنيه
- بسكويت نشادر 500 جرام بسعر 60 جنية / 1 كيلو بسعر 120 جنيه.
- بيتي فور ابيض 500 جرام بسعر 75 جنية
- بيتي فور شيكولاتة 500 جرام بسعر 75 جنية
- بيتي فور مشكل 500 جرام بسعر 75 جنية
- بيتي فور سناكس 1 كيلو بسعر 135 جنية
- بيتي فور شرقي ابيض 1 كيلو بسعر 145 جنيه.
- بيتي فور شرقي شيكولاتة 1 كيلو بسعر 145 جنيه.
- بيتي فور شرقي مشكل 1 كيلو بسعر 145 جنيه.
- كعك فستق بسعر 145 جنية
- بسكويت شوكلاتة بسعر 140 جنية
- بسكويت برتقال 1 كيلو بسعر 135 جنية
- كوكيز مشكل 1 كيلو بسعر 135 جنيه
- علبة مشكل مدور 1 كيلو بسعر 150 جنيه.
- علبة كعك 2 دور( بيتي فور مكسرات – بسكويت نشادر – كعك بالشيكولاتة – كعك ملبن – كعك سادة – كعك مكسرات – غريبة مكسرات – بيتي فو – سابليه بالشيكولاتة – غريبة سادة ) بسعر 600 جنيه.