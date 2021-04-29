حلواني مونجيني : اسعار كعك العيد 2021 ( بسكويت وبيتفور وغريبة ومنين )

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.

تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.

حلواني مونجيني من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، ونقد لكم قائمة أسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2021

قائمة أسعار مخبوزات عيد الفطر 2021 من حلواني مونجيني Monginis