حلواني لابوار : منيو الكحك لعيد الفطر 2021 (كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )

أعلنت محلات حلويات لابوار La Poire عن أسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1442 هـ / 2021 م من كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور.

الاسعار مخبوزات العيد في حلواني لابوار لم تشهد تغير منذ عامين.

أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.

تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.

حلواني لابوار من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، ونقدم لكم قائمة أسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2021 .

قائمة أسعار مخبوزات عيد رمضان 2021 من لابوار

كعك سادة 160 جنية

كعك عجوة 150 جنية

كعك عجمية 180 جنية

كعك جوز مطحون وملبن 190 جنية

كعك فستق 300 جنية

كعك عين جمل 250 جنية

كعك سادة ميني 185 جنيه

كعك بالقرفة وعين الجمل 250 جنيه

بتي فور العيد ابيض 210 جنية

بيتي فورالعيد شيكولاتة 210 جنية

غريبة 210 جنية

لمزيد من التفاصيل أو التوصيل برجاء الاتصال على ١٩٥١٥ أو زيارة اقرب فرع