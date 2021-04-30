حلواني لابوار : منيو الكحك لعيد الفطر 2021 (كعك وبسكويت وغريبة وبتي فور )
أعلنت محلات حلويات لابوار La Poire عن أسعار مخبوزات وحلويات عيد الفطر 1442 هـ / 2021 م من كحك وبسكويت وغريبة وبيتي فور.
الاسعار مخبوزات العيد في حلواني لابوار لم تشهد تغير منذ عامين.
أحد مظاهر فرحة المصريين بعيد الفطر المبارك هو شراء مخبوزات وحلويات العيد أو عمله منزلياً واشهرها بالطبع الكعك والبسكويت والبيتي فور والغريبة والمنين، ويتفنن صانعوا المخبوزات في وضع اضافات مختلفة لتلك المخبوزات مثل الشوكولاتة والمكسرات من فسدق وبندق وجوز هند وخلافه.
تختلف أسعار المخبوزات من مكان إلى اخر، والمصريين بحسب قدراتهم المالية يقومون بشراءه أو تصنيعه، حيث يتواجد في كل محلات بيع الحلوى والهايبر والسوبر ماركت والمخابز.
حلواني لابوار من محلات الحلويات الشهيرة في مصر وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، ونقدم لكم قائمة أسعار مخبوزاتها المختلفة لعيد الفطر 2021 .
قائمة أسعار مخبوزات عيد رمضان 2021 من لابوار
- كعك سادة 160 جنية
- كعك عجوة 150 جنية
- كعك عجمية 180 جنية
- كعك جوز مطحون وملبن 190 جنية
- كعك فستق 300 جنية
- كعك عين جمل 250 جنية
- كعك سادة ميني 185 جنيه
- كعك بالقرفة وعين الجمل 250 جنيه
- بتي فور العيد ابيض 210 جنية
- بيتي فورالعيد شيكولاتة 210 جنية
- غريبة 210 جنية
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