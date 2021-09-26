حلواني العبد: أسعار حلاوة مولد النبي 2021 ( سايب وعلب )

أعلن حلواني العبد الذي يعتبر من اشهر المحلات في مصر في مجال الحلويات والمخبوزات اسعار حلويات المولد النبوي الشريف 1443 هـ / 2021 م .

حلواني العبد El Abd Patisserie وتباع منتجاته في كبرى الماركت والهايبر بالإضافة إلى فروعه المختلفة حيث يحتفل المصريون يوم الاثنين 18 أكتوبر 2021 بالمولد النبوي الشريف لعام 1442 هـ، الموافق 12 ربيع الأول 1443 وقررت الدولة المصرية أن يكون هذا اليوم أجازة وعطلة رسمية بهذ المناسبة ( غالباً سيستبدل الى نهاية الاسبوع يوم الخميس طبقاُ لقرر مجلس الوزراء ) ، وبالطبع من أهم مظاهر الاحتفال شراء حلويات مولد النبي.

أسعار حلويات المولد العبد 2021 سايب

3 قرص ( 1 علب + 2 جمصية ) بسعر 33 جنيه.

2 قرص حمصية بسعر 19 جنيه .

6 قرص حمص ميني بسعر 19 جنيه.

6 قرص مشكل ميني بسعر 22 جنيه.

فولية كبير بسعر 44 جنيه.

فوليه صغير بسعر 22 جنيه.

فولية بايتس بسعر 17 جنيه.

سمسمية كبير بسعر 42 جنيه.

سمسمية صغير بسعر 21 جنيه.

مشكل ( فولية + سمسمية + حمصية ) بسعر 43 جنيه.

سكرية بسعر 25 جنيه.

سوداني مشكلت بسعر 22 جنيه.

حمصية كبير بسعر 46 جنيه.

حمصية صغير بسعر 23 جنيه.

قرص حمص مسكر بسعر 17 جنيه.

قرص علف مكسرات بسعر 31 جنيه.

مقصوصة مكسرات بسعر 27 جنيه.

لديدة بسعر 27 جنيه.

حمام بسعر 27 جنيه.

بسيمة بندق كبير بسعر 66 جنيه.

بسيمة بندق صغير بسعر 33 جنيه.

جوز هند فسدق صغير بسعر 39 جنيه.

مشبك بسعر 32 جنيه.

قشطة بالبندق بسعر 29 جنيه.

قشطة بالبندق مشكلتة بسعر 33 جنيه.

نوجا بالبندق بسعر 20 جنيه.

شكلمة بسعر 33 جنيه.

شكلمة مشكلتة بسعر 20 جنيه.

جيلي فواكه بسعر 16 جنيه.

ملبن سادة بسعر 16 جنيه.

دومية بالبندق بسعر 22 جنيه.

مشمشية جوز هند بسعر 33 جنيه.

مشمشية مكسرات بسعر 40 جنيه.

قرص بندقية بسعر 50 جنيه.

قرص كاشو بسعر 62 جنيه.

قرص لوزية بسعر 53 جنيه.

قرص فسدقية بسعر 68 جنيه.

مكسرات مشكل بايتس بسعر 72 جنيه.

ملبن مبروم عين جمل كبير بسعر 80 جنيه.

ملبن مبروم عين جمل صغير بسعر 40 جنيه.

ملبن بندق كبير بسعر 76 جنيه.

ملبن بندق صغير بسعر 38 جنيه.

ملبن فسدق كبير بسعر 106 جنيه.

ملبن فسدق صغير بسعر 53 جنيه.

أسعار حلويات المولد العبد 2021 علب